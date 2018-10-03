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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ЦСКА не сможет оспорить удаление Акинфеева в матче с «Реалом»

    ЦСКА не сможет подать апелляцию на решение арбитра Овидиу Хэцегана в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    В конце встречи румынский судья в течение минуты показал две желтые карточки за споры голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

    «Опротестование предупреждения или удаления игрока после получения им двух жeлтых карточек возможно только в том случае, если арбитр совершил ошибку, наказав не того футболиста», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Таким образом, Акинфеев не примет участие в выездной встрече третьего тура с «Ромой» 23 октября.

    Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2018 15:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1328

      ruded 3 октября 2018, 18:10

      поклонники сливного отверстия только и пишут гадости... не удивительно, ведь "народная" в еврокубках только заглатывает))) хоть в чатах получат удовлетворение.

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 17:31

      хотел просто потянуть время и думал прокатит, а тут увы

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 октября 2018, 17:10

      Великого рекордсмена ЛЧ и так бортанули... О времена! О нравы!!!
      )))))))

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 октября 2018, 17:09

      мой детородный орган вашим евросанкциям вращения придавал..и цыган скоро выселим

      2
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      Рейтинг: +26

      tehno 3 октября 2018, 16:57

      Вообще не пойму поступка Акинфеева, ЗАЧЕМ??? Все заканчивалось хорошо, и самый опытный игрок делает такой ЛЯП, не думая о команде, о том что она упиралась изо всех сил чтобы отстоять победу, Просто наплевал на молодых пацанов- с Ромой таких везений не будет.

      6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 октября 2018, 16:54

      впредь Игорю нужно быть сдержаннее.

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 октября 2018, 16:49

      Акинфеев перегнул палку. С таким отношением, что все ему должны а он только корону на голове носить будет, не хера в футболе делать. Пусть молит перекладины, которые гнулись куда надо.

      3
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      Рейтинг: +388

      R015RK 3 октября 2018, 16:32

      Да уж, подвёл конечно Игорёк. Только я так и не понял причину.

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > R015RK 3 октября 2018, 17:16

      Значить он знает русский мат! )

      2
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      Рейтинг: +388

      R015RK > _Kesh_Suntar_ 3 октября 2018, 22:55

      Я понимаю что за мат, но почему две жёлтые?

      -1
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      Рейтинг: +95

      сейду 3 октября 2018, 16:31

      Цыгане, плять, ненавижу, плять, цыган.

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 октября 2018, 16:29

      Шансы были выйти 1/8! Но Капитан подвел команду! В ЛЧ не церемонятся даже Буффона удаляли!

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