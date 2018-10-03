ЦСКА не сможет оспорить удаление Акинфеева в матче с «Реалом»

ЦСКА не сможет подать апелляцию на решение арбитра Овидиу Хэцегана в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

В конце встречи румынский судья в течение минуты показал две желтые карточки за споры голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

«Опротестование предупреждения или удаления игрока после получения им двух жeлтых карточек возможно только в том случае, если арбитр совершил ошибку, наказав не того футболиста», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Таким образом, Акинфеев не примет участие в выездной встрече третьего тура с «Ромой» 23 октября.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов