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  • ЦСКА не сможет оспорить удаление Акинфеева в матче с «Реалом»

ЦСКА не сможет оспорить удаление Акинфеева в матче с «Реалом»

3 октября 2018, 15:30
33

ЦСКА не сможет подать апелляцию на решение арбитра Овидиу Хэцегана в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

В конце встречи румынский судья в течение минуты показал две желтые карточки за споры голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

«Опротестование предупреждения или удаления игрока после получения им двух жeлтых карточек возможно только в том случае, если арбитр совершил ошибку, наказав не того футболиста», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Таким образом, Акинфеев не примет участие в выездной встрече третьего тура с «Ромой» 23 октября.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (33)
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bset
1538570395
Головой надо думать было. Головой. Пару секунд оставалось, удар от ворот. На кой черт побежал к нему? Какое бы справедливое или несправедливое ни было наказание, виноват в первую очередь Игорь.
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portero
1538570524
Удачи молодому! чтоб у него пруха была.
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polozovs
1538570902
Зачем он вообще побежал к судье? Это все от того, что в России Игоря уже чуть ли не с Яшиным и Дасаевым сравнивают и на многое закрывают глаза. А цыгану было пох, кто перед ним. Считаю, Игорь должен извиниться перед болельщиками и партнерами, за то что подвёл команду.
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Берёза В.
1538571179
А кто будет в воротах ? тот который вышел на замену ??? а кто это вообще был ?
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prezent2017
1538572022
Материться меньше надо!
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acer2003
1538572333
Поделом языкастому Котофееву !!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1538573399
Шансы были выйти 1/8! Но Капитан подвел команду! В ЛЧ не церемонятся даже Буффона удаляли!
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сейду
1538573481
Цыгане, плять, ненавижу, плять, цыган.
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tehno
1538575060
Вообще не пойму поступка Акинфеева, ЗАЧЕМ??? Все заканчивалось хорошо, и самый опытный игрок делает такой ЛЯП, не думая о команде, о том что она упиралась изо всех сил чтобы отстоять победу, Просто наплевал на молодых пацанов- с Ромой таких везений не будет.
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ufos73
1538575801
Великого рекордсмена ЛЧ и так бортанули... О времена! О нравы!!! )))))))
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