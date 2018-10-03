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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хусаинов: «В удалении Акинфеева виноваты судьи РПЛ, не замечающие неуважительное поведение игроков по отношению к себе»

    Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал ситуацию с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    В самом конце встречи вратарь заработал две желтые карточки в течение одной минуты за споры с главным арбитром.

    «Всех привлекло внимание ненужное с точки зрения самого матча и конструкции всей игры удаление Акинфеева. Выпрошенное удаление. Как мне кажется, Акинфеев его буквально выпросил. Атаковали футболисты «Реала» – удар в сторону ворот был произведeн без нарушения. Никто руками не толкал, просто немного по инерции зацепили. Это естественно.

    Но... добавленное время, мяч прошел мимо. Арбитр что, накосячил и назначил угловой? Или пенальти? Нет. Почему такая реакция у Акинфеева? Почему? Зачем? Тем более арбитр вначале повeл себя сдержанно: сначала дал Акинфееву желтую карточку. Но несмотря на это, Игорь продолжает что-то ему высказывать. Зачем?

    Да, ты хороший футболист, вчера сделал официальное заявление прекратил играть за сборную, это твой выбор. Но что ты хотел арбитру сказать? Зачем нужны все эти, на мой взгляд, бравады на публику? Какая в этом необходимость? Тем более он дал тебе уже желтую. Считаю, что в этой ситуации виноват не столько Акинфеев, сколько действующие в РПЛ арбитры, которые снисходительно относятся к явным нарушениям, к демонстративному неуважительному поведению по отношению к судьям на поле. Закрывают глаза, делая вроде как снисхождение. Но в международных матчах это не проходит. Там все равны перед законом», – сказал Хусаинов.

    Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

    Источник: Rusfootball.info

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    03.10.2018 14:56
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 октября 2018, 17:48

      Согласен с заслуженным судьей! Просмотрите матчи РФПЛ-РПЛ! Почти в каждой игре акинфеев позволяет себе такие выходки, ведь он звезда, а все остальные быдло. Не проканало в Европе игорек, впредь может умнее будешь?!!! P.S: Хотя... кони все равно красавы!

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 октября 2018, 20:33

      Во всех футбольных лигах не зависимо от страны есть игроки кто может себя сдерживать хотя и видят что судья не справедливо оценил момент,но есть и другая половина где эмоции преобладают над рассудком и не сдерживаются в выражениях к судье и среди судей есть такое-же.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 октября 2018, 19:46

      Полностью разделяю точку зрения Хусаинова.Российские судьи часто не реагируют(даже не дают предупреждения) на монолог(довольно в агрессивной форме) в их адрес Игоря Акинфеева,а тут такое, Чаушеску прям-таки...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 октября 2018, 19:04

      Это удаление еще раз говорит об огромной разнице между российскими и европейскими арбитрами. Единственный российский арбитр европейского уровня - это Карасев. Кроме него, ни один из наших судей не решился бы на такое удаление.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 октября 2018, 18:33

      Хусаинову не стоит ВЫСАСЫВАТЬ из пальца надуманные причины.
      Ошибки у наших судей есть, но не до такой степени, как это изображает Хусаинов.
      Румынский судья поступил ПОДЛО и НАГЛО!
      В матче с Реалом Игорь сыграл надёжно, выручал и не пропустил.
      Игорь Акинфеев основной вратарь ЦСКА и румынский судья это знал, а впереди игры с другими европейскими клубами в группе.
      Чтобы облегчить им задачу и осложнить её для ЦСКА, румынский судья ПРЕДНАМЕРЕННО и НЕ ОБОСНОВАНО удалил Акинфеева.
      Это безобразное судейство румынского судьи.
      Румынского судью назначили на эту игру, чтобы он помогал Реалу победить ЦСКА, но план некоторых чиновников УЕФА и около футбольных дельцов провалился.
      Реал сенсационно ПРОИГРАЛ, а ЦСКА сыграл надёжно в обороне!
      И тогда, в конце игры, румынский судья решил отыграться на Акинфееве.
      Он придумал вторую карточку по ходу с тем, чтобы хоть как-то НАСОЛИТЬ ЦСКА за победу над Реалом.
      Игрока ЦСКА Бекао затоптали испанцы и грубо сбили в штрафной ЦСКА, а румынский судья не свистнул нарушение.
      Некоторые эксперты это в расчёт не берут, а начинают выдумывать всякую ГЛУПОСТЬ, чтобы вину румынского судьи переложить на Акинфеева.
      Игорь имел право высказаться, но это чистая желтая, но ни как не удаление по второй, которую, НА ХОДУ, придумал судья.
      Поздравляем ЦСКА с грандиозной победой!
      Дай Бог, не последней!
      ЦСКА лидирует в своей группе.
      Все ожидали худшего, а получилось, как нельзя ЛУЧШЕ и на позитивной победной ноте.
      Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА сыграет 23 октября против «Ромы».
      Пожелаем ЦСКА удачи и везения.

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      Рейтинг: +67523

      portero > amazonaws 3 октября 2018, 20:00

      ну ты писатель.

      5
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 3 октября 2018, 18:12

      А судей и уважать не за что, если в каждом матче ошибки допускают. Сами заслужили такое отношение к себе

      -2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 17:33

      он бестолковый и тупой игрок, если бы у нас судили как в европе он бы удалялся через матч

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2018, 17:20

      похоже не зря судья цыган русский учил ведь знал что у нас без мата ни одна игра не проходит а там такие словечки ох как не любят

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      Рейтинг: +1905

      латунный 3 октября 2018, 17:06

      зато заслуженый мастер спорта

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 16:43

      Прав Хусаинов на все сто.
      Абсолютно солидарен с его мнением.

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