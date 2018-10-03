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  • Хусаинов: «В удалении Акинфеева виноваты судьи РПЛ, не замечающие неуважительное поведение игроков по отношению к себе»

Хусаинов: «В удалении Акинфеева виноваты судьи РПЛ, не замечающие неуважительное поведение игроков по отношению к себе»

3 октября 2018, 14:56
34

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал ситуацию с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

В самом конце встречи вратарь заработал две желтые карточки в течение одной минуты за споры с главным арбитром.

«Всех привлекло внимание ненужное с точки зрения самого матча и конструкции всей игры удаление Акинфеева. Выпрошенное удаление. Как мне кажется, Акинфеев его буквально выпросил. Атаковали футболисты «Реала» – удар в сторону ворот был произведeн без нарушения. Никто руками не толкал, просто немного по инерции зацепили. Это естественно.

Но... добавленное время, мяч прошел мимо. Арбитр что, накосячил и назначил угловой? Или пенальти? Нет. Почему такая реакция у Акинфеева? Почему? Зачем? Тем более арбитр вначале повeл себя сдержанно: сначала дал Акинфееву желтую карточку. Но несмотря на это, Игорь продолжает что-то ему высказывать. Зачем?

Да, ты хороший футболист, вчера сделал официальное заявление прекратил играть за сборную, это твой выбор. Но что ты хотел арбитру сказать? Зачем нужны все эти, на мой взгляд, бравады на публику? Какая в этом необходимость? Тем более он дал тебе уже желтую. Считаю, что в этой ситуации виноват не столько Акинфеев, сколько действующие в РПЛ арбитры, которые снисходительно относятся к явным нарушениям, к демонстративному неуважительному поведению по отношению к судьям на поле. Закрывают глаза, делая вроде как снисхождение. Но в международных матчах это не проходит. Там все равны перед законом», – сказал Хусаинов.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Реал ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (34)
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acer2003
1538568032
Хусаинов прав!!Судьи РПЛ образец безграмотности и продажности !!
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bset
1538568235
Согласен на 100%. Акинфеев почувствовал себя слишком важным и поделом поплатился. Наверное, стоило желтую одну показать. Но получилось авансом, чтобы в следующий раз думал. Очень обидно - были последние секунды матча.
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AHTUNGBOL
1538568316
Все правильно. В прошлом сезоне игроки ЦСКА вобще беспредел творили, всей командой на судей прыгали, Ганчаренко на Сёмина прыгал и что??? В Европе пол команды удалили бы и все стало бы на свои места..
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docndoc
1538569011
Всё от каждого человека в отдельности зависит. Если бы я был судьёй, то за ор в свой адрес сразу бы ставил горчичник, а за мат удалял бы на@#й))). Эх вот был раньше мой любимый судья Коллина... Ему было взгляда достаточно, чтобы обе команды свои языки сами знаете куда засунули...
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Skull_Boy
1538569393
Ну да Акинфеев виноват, но когда 2 игрока Реала фолят во ВРАТАРСКОЙ зоне, на игроке ЦСКА и на самом Игоре тишина и это видимо взбесило окончательно, а судья увидел только как на него орут и не понятно нахрен вообще нужен такой же слепой овощ за воротами
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general.lizyukov
1538570263
Да наши игроки совсем охренели, позволяют себе всякое, давно пора начать желтые раздавать, чтоб неповадно было хватать арбитров и орать безнаказанно.
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Garrincha58
1538571821
у Акинфеева скверный характер он не один раз кричал по губам всегда видно матершинник ещё тот, сколько от него получал Щенников Васин да и другие он себя возомнил этаким дядькой который всегда прав вот и нарвался, молодец румын
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Боцман59rus
1538573999
100% - такая мысль промелькнула еще во время матча...
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Леха из Твери
1538574181
Согласен на все 100. Просто в России - давление на судью матом и упоминание его родителей не в самом хорошем свете это норма. От этой дурной привычки нужно избавляться. Если федерация судей с этим ничего не сделает, то пусть судейский состав УЕФА на это повлияет. Или же нужно назначать одного иностранца, подобному этому румыну, на топовые матчи.
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Мары
1538574222
Прав Хусаинов на все сто. Абсолютно солидарен с его мнением.
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