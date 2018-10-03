Хусаинов: «В удалении Акинфеева виноваты судьи РПЛ, не замечающие неуважительное поведение игроков по отношению к себе»

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал ситуацию с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

В самом конце встречи вратарь заработал две желтые карточки в течение одной минуты за споры с главным арбитром.

«Всех привлекло внимание ненужное с точки зрения самого матча и конструкции всей игры удаление Акинфеева. Выпрошенное удаление. Как мне кажется, Акинфеев его буквально выпросил. Атаковали футболисты «Реала» – удар в сторону ворот был произведeн без нарушения. Никто руками не толкал, просто немного по инерции зацепили. Это естественно.

Но... добавленное время, мяч прошел мимо. Арбитр что, накосячил и назначил угловой? Или пенальти? Нет. Почему такая реакция у Акинфеева? Почему? Зачем? Тем более арбитр вначале повeл себя сдержанно: сначала дал Акинфееву желтую карточку. Но несмотря на это, Игорь продолжает что-то ему высказывать. Зачем?

Да, ты хороший футболист, вчера сделал официальное заявление прекратил играть за сборную, это твой выбор. Но что ты хотел арбитру сказать? Зачем нужны все эти, на мой взгляд, бравады на публику? Какая в этом необходимость? Тем более он дал тебе уже желтую. Считаю, что в этой ситуации виноват не столько Акинфеев, сколько действующие в РПЛ арбитры, которые снисходительно относятся к явным нарушениям, к демонстративному неуважительному поведению по отношению к судьям на поле. Закрывают глаза, делая вроде как снисхождение. Но в международных матчах это не проходит. Там все равны перед законом», – сказал Хусаинов.

Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов