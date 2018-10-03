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  • Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? «Спартак» не умеет обороняться в своей штрафной все 90 минут»

Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? «Спартак» не умеет обороняться в своей штрафной все 90 минут»

3 октября 2018, 14:22
43

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матч второго тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, кто сможет принять участие в игре.

«Все, кто тренируется в общей группе, смогут сыграть. Естественно, помимо Кутепова, Жиго и Педро Роши.

Что касается матча с «Ростовом», это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, что будет лучше для «Спартака».

Когда нет позитивных результатов, команда находится в состоянии волнения. Моя задача – дать понять команде, что прошлые результаты остались в прошлом, нужно исправлять ошибки. Именно так я и настраиваю команду.

Считаю ли, что нужно брать пример с ЦСКА, который обыграл «Реал»? Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника», – сказал Каррера.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Лига чемпионов Спартак Вильярреал ЦСКА Реал Каррера Массимо
Комментарии (43)
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bset
1538565936
Красавцы. Сыграют в свой футбол. Не то, что мы вчера. Ну а какой результат будет - мы посмотрим, сравним)
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Skull_Boy
1538566194
Обыкновенная зависть
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Евгений П
1538566462
Спартак пока что ничего не умеет,так что брать пример нужно. Пусть даже такой
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acer2003
1538567652
Спартак неумеет ничего, не атаковать не обороняться!!((
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dimag
1538567742
Во первых ЦСКА перебегал Спартак. Спартак больше оборонялся чем атаковал.А Реал пребегал ЦСКА и я ни знаю, с какого бодуна Карреры, Спартак бы перебегал Реал? Если только на 0:7 перебегал бы как Ливеру.
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MrZLOba
1538567754
Ущерб... Первый тайм ЦСКА отлично провел, и был ближе ко второму мячу...
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ArReal
1538568171
Спартак Лигу Европы уже 5 раз подряд сливает, и явно не случайно - о чём тут вообще можно говорить?
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Jhon1989
1538572192
Конечно мы видели в Ливерпуле , как в твоей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Бери пример с Армейцев ,а то несешь хрень какую то не понятную!!!
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Старикан
1538573005
Ну чтож, посмотрим в четверг как умеет обороняться и атаковать Спартак...
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ivanthebest
1538576173
Мда, многим горе комментаторам ниже походу вообще мозги отбило, раз они прочитав всю статью, прицепились к тому, что Каррера якобы обоср..л коней, что те весь матч защищались. Хотя ГЛАВНЫЙ посыл что каждая команда играет по-своему в зависимости от соперника. Глаза хоть промойте, что ли. А то уже к любой фразе Карреры цепляетесь как позорные гиены, лишь бы обоср..ть. И кто Вы после этого? Когда всё наладится, вы будете первые, кто будет кричать "Я всегда верил в Спартак и Карреру", хотя сами при первом удобном случае хаете на чём свет стоит, клоуны. Это попахивает п..дорастическим глорихантерством.
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