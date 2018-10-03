Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? «Спартак» не умеет обороняться в своей штрафной все 90 минут»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матч второго тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, кто сможет принять участие в игре.

«Все, кто тренируется в общей группе, смогут сыграть. Естественно, помимо Кутепова, Жиго и Педро Роши.

Что касается матча с «Ростовом», это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, что будет лучше для «Спартака».

Когда нет позитивных результатов, команда находится в состоянии волнения. Моя задача – дать понять команде, что прошлые результаты остались в прошлом, нужно исправлять ошибки. Именно так я и настраиваю команду.

Считаю ли, что нужно брать пример с ЦСКА, который обыграл «Реал»? Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника», – сказал Каррера.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.