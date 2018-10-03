Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? «Спартак» не умеет обороняться в своей штрафной все 90 минут»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матч второго тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, кто сможет принять участие в игре.

    «Все, кто тренируется в общей группе, смогут сыграть. Естественно, помимо Кутепова, Жиго и Педро Роши.

    Что касается матча с «Ростовом», это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, что будет лучше для «Спартака».

    Когда нет позитивных результатов, команда находится в состоянии волнения. Моя задача – дать понять команде, что прошлые результаты остались в прошлом, нужно исправлять ошибки. Именно так я и настраиваю команду.

    Считаю ли, что нужно брать пример с ЦСКА, который обыграл «Реал»? Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника», – сказал Каррера.

    Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2018 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 4 октября 2018, 21:59

      конечно Спам неумеет играть как ЦСКА потому то от Ливера 7 отгребли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 октября 2018, 22:55

      Спартак вообще судя по всему ни чего не умеет, кроме как языком трепать . Массимо, тебе за это платят? Что бы ты языком своим грязным трепал? По меньшей степени это не профессионально.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 3 октября 2018, 20:01

      Ага, с игры забейте, любители играть в футбол. Или поиграйте с топами. Посмотрим какие вы игроки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Smagin15 3 октября 2018, 20:00

      Нынешний спартак,кажется,вообще мало что может

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 октября 2018, 19:13

      Нужно закрыть рты, выходить и выиграть этот матч!!! Судя по последним матчам мы ни атаковать ни обороняться не можем!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 3 октября 2018, 17:35

      Надо уметь забивать,а не катать мяч вокруг штрафной. Сколько обновившиеся кони забили,а сколько стадо баранов - сравнение на лицо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 3 октября 2018, 17:30

      Скользкий тип напоминает кое-кого ... Мутит , разводит , конечно он может себе это позволить с такой индульгенцией и ТАКИМИ ЛИЧНЫМИ достижениями: полуфинал кубка РФ, просрал 1 и 2 место в 2017, получил пинок от ПАОКА и многих других, после того как ушёл Пилипчук. цска играет в лиге чемпионов, а карера экстрасенс комментирует их тактику ... муд-ило

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 3 октября 2018, 17:25

      Сам себя обкакал - мы не умеем обороняться? А как играть с соперником который выше тебя в классе ох как намного? Только от обороны. А контр атаки они на то и контр, что быстро заканчиваюся и снова надо в оборону бежать!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      maslenitsa > LIO1987 3 октября 2018, 20:53

      Тренер с игровым амплуа "защитник"... Если ты не в состоянии научить команду обороняться, то чему тогда можешь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +799

      амани > LIO1987 4 октября 2018, 11:03

      ЦСКА молодцы, все верно сказано! А Спартаку нужно играть, раз так хочет Каррера, но почему-то игры нет, может он имеет ввиду , футболисты между собой любят играть? к сожалению , командного футбола не видно! Я тоже люблю играть в футбол, миллионы людей любят, но не у всех получается на таком ровне, так выходя на поле докажите , что вы футболисты, а не просто любители футбола!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2018, 17:16

      Мда, многим горе комментаторам ниже походу вообще мозги отбило, раз они прочитав всю статью, прицепились к тому, что Каррера якобы обоср..л коней, что те весь матч защищались. Хотя ГЛАВНЫЙ посыл что каждая команда играет по-своему в зависимости от соперника. Глаза хоть промойте, что ли. А то уже к любой фразе Карреры цепляетесь как позорные гиены, лишь бы обоср..ть. И кто Вы после этого? Когда всё наладится, вы будете первые, кто будет кричать "Я всегда верил в Спартак и Карреру", хотя сами при первом удобном случае хаете на чём свет стоит, клоуны. Это попахивает п..дорастическим глорихантерством.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 3 октября 2018, 17:04

      О Каррере либо хорошее либо ничего...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11