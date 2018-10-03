Бабаев: «Победа над «Реалом» войдет в историю»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями после победы над «Реалом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в «Лужниках». Ее посетили 71 811 зрителей.

– Легендарный матч?

– Легендарный, наверное, громко сказано, но безусловно войдет в историю. Мы гордимся нашей молодой командой, дерзкой, которая дала бой лучшему клубу мира, трехкратному обладателю кубка Лиги чемпионов.

Мы благодарны болельщикам, которые в этот осенний день заполнили чашу «Лужников», до последнего были с командой. Считаю, победа – во многом их заслуга. Огромная благодарность болельщикам. Сейчас вышел из раздевалки, ребята потрясены этой атмосферой. Болельщики написали: «Наш дом – Песчаная». Тем не менее вы видели, сколько пришло людей, которые, может, не всегда с нами. Сегодня их поддержка была бесценной.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!