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    Бабаев: «Победа над «Реалом» войдет в историю»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями после победы над «Реалом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча проходила в «Лужниках». Ее посетили 71 811 зрителей.

    – Легендарный матч?

    – Легендарный, наверное, громко сказано, но безусловно войдет в историю. Мы гордимся нашей молодой командой, дерзкой, которая дала бой лучшему клубу мира, трехкратному обладателю кубка Лиги чемпионов.

    Мы благодарны болельщикам, которые в этот осенний день заполнили чашу «Лужников», до последнего были с командой. Считаю, победа – во многом их заслуга. Огромная благодарность болельщикам. Сейчас вышел из раздевалки, ребята потрясены этой атмосферой. Болельщики написали: «Наш дом – Песчаная». Тем не менее вы видели, сколько пришло людей, которые, может, не всегда с нами. Сегодня их поддержка была бесценной.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 01:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 октября 2018, 09:40

      Тут бы по мемориальной доске на Лужниках в честь победы к Собянину неплохо бы обратиться.

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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 3 октября 2018, 05:26

      супер!

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