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Черчесов завел страницу в инстаграме

2 октября 2018, 15:13
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в инстаграме.

«Приветствуем вас в официальном инстаграм-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.

Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова», – говорится в первом сообщении на странице специалиста.

Черчесов возглавляет национальную команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

Источник: Instagram
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1538482803
Ага акк ведется админами сайта, а в коментах полный cрач от "Слава Украине" до "Гори огнем усатый физрук", обыкновенный фейк
Ответить
Jack24
1538483231
мусор это все
Ответить
Черкизовский Кот
1538483988
#усынадежды
Ответить
Garrincha58
1538486291
МЮ скоро подпишется на усы
Ответить
OBOLEV
1538487010
О боже ! Неужели кому то это интересно !?
Ответить
Леший88
1538487059
В случае чего, Станислав Салямивич может сказать примерно следующее: "А это не я написал, это админы"
Ответить
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