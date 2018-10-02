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    Черчесов завел страницу в инстаграме

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в инстаграме.

    «Приветствуем вас в официальном инстаграм-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.

    Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова», – говорится в первом сообщении на странице специалиста.

    Черчесов возглавляет национальную команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.10.2018 15:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +222

      Леший88 2 октября 2018, 16:30

      В случае чего, Станислав Салямивич может сказать примерно следующее: "А это не я написал, это админы"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 2 октября 2018, 16:30

      О боже ! Неужели кому то это интересно !?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2018, 16:18

      МЮ скоро подпишется на усы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 октября 2018, 15:39

      #усынадежды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 2 октября 2018, 15:27

      мусор это все

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 2 октября 2018, 15:20

      Ага акк ведется админами сайта, а в коментах полный cрач от "Слава Украине" до "Гори огнем усатый физрук", обыкновенный фейк

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