Черчесов завел страницу в инстаграме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в инстаграме.

«Приветствуем вас в официальном инстаграм-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями.

Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова», – говорится в первом сообщении на странице специалиста.

Черчесов возглавляет национальную команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.