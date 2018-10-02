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    Какой вы футболист?

    Фонсека: «Сравнение «Шахтера» с «Барселоной» немного преувеличено»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал преувеличенным сравнение его команды по стилю игры с «Барселоной».

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

    – Ваш визави сравнил «Шахтер» с «Барселоной». Что вы думаете об этом, и с кем бы вы сравнили игровой стиль «Лиона»?

    – На самом деле думаю, что это сравнение немного преувеличено. Да, обе команды любят показывать доминирующий футбол и много атаковать. Но я думаю, что сравнение преувеличено.

    Что касается сравнения «Лиона», то это великолепная команда, состоящая из сильных и качественных игроков. Я говорил об этом после жеребьевки. Думаю, их результаты на сегодняшний день полностью доказывают мои слова.

    – Является ли для вас преимуществом играть во вторник при пустых трибунах?

    – Я не знаю, будет ли это преимуществом. Но лично я не понимаю таких решений. Я бы предпочел приехать сюда, чтобы здесь был полный стадион, пусть даже и заполненный болельщиками «Лиона». Ведь это особенное зрелище.

    Я не знаю, какие решения нужно принять, чтобы избежать подобных ситуаций. Но футбол всегда должен быть для болельщиков, чтобы люди приходили на стадионы посмотреть на это зрелище.

    Источник: ua.tribuna

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    02.10.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 октября 2018, 11:09

      ой так уж и немного))))), хотя шахтер реально на должном уровне.

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