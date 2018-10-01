Гончаренко: «Возможно, именно сейчас хороший момент для матча с «Реалом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом».

После одной игры московская команда набрала одно очко и занимает второе место в турнирной таблице. Мадридцы лидируют с тремя баллами в активе.

– Виктор Онопко сказал, что без Криштиану Роналду «Реал» стал даже более опасным. Вы согласны с этим?

– Все-таки «Реал» находился в поиске своих атакующих действий. Бэйл был в великолепной форме. Они распределили нагрузку среди всех своих атакующих игроков. Говорить, что «Реал» стал лучше, не совсем правильно, потому что большую часть голов забивал именно Роналду, но они стали действовал более командно, это так.

– У армейцев обновился состав. По-вашему, уже появилась внутрикомандная химия перед таким серьезным испытанием, как матч с «Реалом»?

– Мы на взлетной полосе. Мне нравится то, что у нас происходит, как мы заменили ветеранов. Молодые футболисты – дерзкие. Считаю, что мы нашли оптимальное соотношение между атакой и обороной, учитывая, сколько у нас травмированных.

– «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд, но приезжает без своих лидеров [в Москву по разным причинам не прилетели защитники Марсело и Серхио Рамос и полузащитник Гарет Бэйл]. Это идеальный момент, чтобы сыграть с ними?

– Может, в какой-то мере вы и правы, но те молодые футболисты, которые есть у «Реала», тоже высокого уровня, ждут своего шанса. Они сыграют на максимуме. «Реал» провел много напряженных матчей в последнее время, и тем же Бэйлу с Рамосом в любом случае могли дать паузу. Может быть, доля правды есть в том, что именно сейчас хороший момент, чтобы сыграть с «Реалом».

– Еще недавно «Реал» тренировал Зинедин Зидан. Сейчас у команды менее титулованный тренер. Насколько это вам поможет? И успели ли изучить работу Хулена Лопетеги?

– Вопрос хороший, но рассуждать на эту тему неправильно. Лопетеги проделал большую работу в «Порту», «Реал» сейчас на пути к этому. Тот футбол, который был у его команды в «Порту», всем нравился. Хотя сложно найти более атакующий и командный футбол, чем при Зидане. Пока что Лопетеги находится на пути к тому футболу, который он хочет видеть.

– После травмы Магнуссона ЦСКА перешел на схему с четырьмя защитниками. Правильно ли считать, что это основная схема, и вы сейчас так же сыграете с «Реалом»?

– Это не связано с травмами. Иногда надо делать новые шаги, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду. С тем вариантом состава, который есть, удобнее выпускать атакующих игроков, а не оборонительных. Что касается завтрашней игры – всегда большое подспорье, если есть несколько схем, которые можно менять по ходу матча.

Игра ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.