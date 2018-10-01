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  • Гончаренко: «Возможно, именно сейчас хороший момент для матча с «Реалом»

Гончаренко: «Возможно, именно сейчас хороший момент для матча с «Реалом»

1 октября 2018, 18:28
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом».

После одной игры московская команда набрала одно очко и занимает второе место в турнирной таблице. Мадридцы лидируют с тремя баллами в активе.

– Виктор Онопко сказал, что без Криштиану Роналду «Реал» стал даже более опасным. Вы согласны с этим?

– Все-таки «Реал» находился в поиске своих атакующих действий. Бэйл был в великолепной форме. Они распределили нагрузку среди всех своих атакующих игроков. Говорить, что «Реал» стал лучше, не совсем правильно, потому что большую часть голов забивал именно Роналду, но они стали действовал более командно, это так.

– У армейцев обновился состав. По-вашему, уже появилась внутрикомандная химия перед таким серьезным испытанием, как матч с «Реалом»?

– Мы на взлетной полосе. Мне нравится то, что у нас происходит, как мы заменили ветеранов. Молодые футболисты – дерзкие. Считаю, что мы нашли оптимальное соотношение между атакой и обороной, учитывая, сколько у нас травмированных.

– «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд, но приезжает без своих лидеров [в Москву по разным причинам не прилетели защитники Марсело и Серхио Рамос и полузащитник Гарет Бэйл]. Это идеальный момент, чтобы сыграть с ними?

– Может, в какой-то мере вы и правы, но те молодые футболисты, которые есть у «Реала», тоже высокого уровня, ждут своего шанса. Они сыграют на максимуме. «Реал» провел много напряженных матчей в последнее время, и тем же Бэйлу с Рамосом в любом случае могли дать паузу. Может быть, доля правды есть в том, что именно сейчас хороший момент, чтобы сыграть с «Реалом».

– Еще недавно «Реал» тренировал Зинедин Зидан. Сейчас у команды менее титулованный тренер. Насколько это вам поможет? И успели ли изучить работу Хулена Лопетеги?

– Вопрос хороший, но рассуждать на эту тему неправильно. Лопетеги проделал большую работу в «Порту», «Реал» сейчас на пути к этому. Тот футбол, который был у его команды в «Порту», всем нравился. Хотя сложно найти более атакующий и командный футбол, чем при Зидане. Пока что Лопетеги находится на пути к тому футболу, который он хочет видеть.

– После травмы Магнуссона ЦСКА перешел на схему с четырьмя защитниками. Правильно ли считать, что это основная схема, и вы сейчас так же сыграете с «Реалом»?

– Это не связано с травмами. Иногда надо делать новые шаги, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду. С тем вариантом состава, который есть, удобнее выпускать атакующих игроков, а не оборонительных. Что касается завтрашней игры – всегда большое подспорье, если есть несколько схем, которые можно менять по ходу матча.

Игра ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Реал Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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серега кашин
1538408139
но реал парочку то закатит
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Отчаянный Пердун
1538410531
Удачи. Это будет колоссальный опыт для молодых игроков.
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XoVoS
1538410552
Момент не плохой для ЦСКА, удача!
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ilichkadr
1538410677
Было бы здорово выиграть у Реала!
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Garrincha58
1538410695
да ладно не поможет это коникам там такой второй состав что нашим якобы дутым грандам и не снилось
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starche
1538414020
Реал приедет в сильно ослабленном составе, да и кристины теперь там нет.Просто великолепный шанс на своей поляне сыграть достойно.
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АЛЕКС 58
1538416104
Удачи ЦСКА,и обойтись без травм!!!
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cska-62
1538420640
У "Реала" ещё и Иско травмирован... Но там такие дублёры, что им палец в рот не клади! И выкладываться будут по полной программе! Да и тому же Бензема может потребоваться лишь один шанс, чтобы забить... Ждём чуда! Любой результат, кроме поражения, чудо! И всем это ясно.
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_Kesh_Suntar_
1538429873
Даже против второго состава шансов мизерные! Главное не проиграть крупно!
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