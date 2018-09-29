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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму»

29 сентября 2018, 16:21
14

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» во встрече седьмого тура АПЛ.

В первом тайме манкунианцы пропустили дважды: от Фелипе Андерсона и собственного защитника Виктора Линделефа.

После перерыва «Юнайтед» усилиями Маркуса Рэшфорда один мяч отыграл, но спустя всего несколько минут Марко Арнаутович вновь поразил ворота «МЮ», установив окончательный счет.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Андерсон, 5; 2:0 – Линделеф, 43 (автогол); 2:1 – Рэшфорд, 71; 3:1 – Арнаутович, 74.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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acor94
1538227678
Моур доиграется и его уволят.
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кузнецов артем
1538228045
Янг даже для РПЛ не годиться, а тут выходит капитаном. Надеюсь Моура уволят хватит ему терпеть унижения в этой помойке под названием МЮ...
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21082014
1538228072
Браво,Пеллегрини!плоды его работы мы уже наблюдаем во всей своей красе.четко,без лишних движений и провалов.а МЮ..общеизвестно,что у Маура проблемы и с командой,и в команде,потому происходящее на поле,вряд ли,является большой неожиданностью..МЮ выглядит обреченным.
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фантоци
1538228733
Руководство МЮ по прежнему доверяет Моуриньо?)
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Vladarg
1538230824
Сливают Маура.открыто,красиво и не стесняясь.
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ivanthebest
1538231793
На х..й гоните этого "конченного", чем раньше, тем лучше. Этот п..дорас, никогда не может задержаться в команде более чем на 3 сезона, на х..я зная всю эту петрушку продлевать с ним контракт раньше? Когда этот п..дор, начинает показывать свою гнилую душонку каждый с..ка раз, как с ним продлевают контракт. 2 года этого более чем достаточно, чтобы терпеть в команде этого надменного г..ндона, который не умеет ставить команде ничего, кроме г..вно-футбола, который к тому же и результат уже перестал давать. Нах..й этого п..дора, нах..й!
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Skull_Boy
1538231835
Даже уже против ВХ играют в автобус, а давайте уже в Чемпионшип
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Zly
1538233241
мда...некогда грозный МЮ выглядит уже середняком...как бы участь Милана его не постигла
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Dr Metal
1538234591
Пока Моуриньо
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zigbert
1538248813
Совсем плохи дела у МЮ.
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