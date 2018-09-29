АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» во встрече седьмого тура АПЛ.

В первом тайме манкунианцы пропустили дважды: от Фелипе Андерсона и собственного защитника Виктора Линделефа.

После перерыва «Юнайтед» усилиями Маркуса Рэшфорда один мяч отыграл, но спустя всего несколько минут Марко Арнаутович вновь поразил ворота «МЮ», установив окончательный счет.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Андерсон, 5; 2:0 – Линделеф, 43 (автогол); 2:1 – Рэшфорд, 71; 3:1 – Арнаутович, 74.

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