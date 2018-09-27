Азар: «Должны постараться обыграть «Ливерпуль» и в субботу»

Полузащитник «Челси» Эден Азар пообещал после матча 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (2:1) повторить победу в предстоящем туре Премьер-лиги.

«Результат в этой игре добавит нам уверенности, ведь всего четыре дня назад мы сыграли вничью с «Вест Хэмом».

Предстоящий матч с «Ливерпулем»? Он будет важнее, чем прошедший. Мы должны постараться обыграть его и в субботу», – сказал Азар.

Матч седьмого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 29 сентября, в 19:30 по московскому времени.