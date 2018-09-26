Моуринью: «Кубок лиги больше не волнует нас. Это второстепенный турнир»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Дерби Каунти» и вылета из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, назвал этот турнир второстепенным.

«Мы не забили, когда у нас были такие возможности. У нас были хорошие моменты, чтобы обыграть этого соперника. Нам нужно было решить исход игры при первой же возможности, но мы этого не сделали.

Кубок лиги больше не волнует нас, потому что не сыграем в нем до следующего сезона. Для нас это второстепенный турнир.

«МЮ» хотел победить, поэтому сейчас есть разочарование», – сказал Моуринью.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.