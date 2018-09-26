Моуринью: «Кубок лиги больше не волнует нас. Это второстепенный турнир»

А должен был волновать. П..дрила лицемерная. Надеюсь после этого позора тебя наконец уволят, ибо это единственный турнир в котором ты мог на что-то рассчитывать, клоун. Да, это чашка по сути, г..вно-трофей, но это всё-таки трофей, которых в этом году пока будет Маур у руля МЮ не видать. Чемпионат уже уехал в таверну и обратно не вернётся, ЛЧ я вообще не вижу за счёт чего МЮ сможет пройти даже до 1/4, кубок Англии при плотнейшей борьбе тоже навряд ли светит. Т.е. получается уже сейчас расклады на трофеи - никакие! Зачем тогда держать этого клоуна с блювотной игрой? Его брали ради трофеев, ради АПЛ и ЛЧ, но ничего из этого МЮ и близко не светило и не светит. Значит нужно что-то менять. Игра убога и резалта нет. Нужен Зизу, делайте ему уже официальное предложение и пора заканчивать с этим.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Дерби Каунти» и вылета из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, назвал этот турнир второстепенным.
«Мы не забили, когда у нас были такие возможности. У нас были хорошие моменты, чтобы обыграть этого соперника. Нам нужно было решить исход игры при первой же возможности, но мы этого не сделали.
Кубок лиги больше не волнует нас, потому что не сыграем в нем до следующего сезона. Для нас это второстепенный турнир.
«МЮ» хотел победить, поэтому сейчас есть разочарование», – сказал Моуринью.
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.