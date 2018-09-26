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  • Моуринью: «Кубок лиги больше не волнует нас. Это второстепенный турнир»

Моуринью: «Кубок лиги больше не волнует нас. Это второстепенный турнир»

26 сентября 2018, 09:16
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Дерби Каунти» и вылета из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, назвал этот турнир второстепенным.

«Мы не забили, когда у нас были такие возможности. У нас были хорошие моменты, чтобы обыграть этого соперника. Нам нужно было решить исход игры при первой же возможности, но мы этого не сделали.

Кубок лиги больше не волнует нас, потому что не сыграем в нем до следующего сезона. Для нас это второстепенный турнир.

«МЮ» хотел победить, поэтому сейчас есть разочарование», – сказал Моуринью.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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Евгений П
1537942732
Всё это отговорки нестабильной игры МЮ в течении всего периода после ухода САФ
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sir_Alex
1537942931
Когда уже выгонят из команды этого переводчика???
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SHERLS
1537943476
Маур !Идёт закулисная борьба,цена-тренер Зидан со своими сыновьями,ему это в Реале не удалось,вот теперь решает в МЮ,а в Алжир он не хочет ни в какую,ищет для своих сыновей цветочную поляну!!!
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Отчаянный Пердун
1537944628
можно так о всех турнирах сказать. А потом в отставку.
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Damir07
1537945985
Как я понял ни у кого не хватит смелости его уволить Его бывший игрок выйграл у него ни один игрок из команды лемпорда в состав мауры не прошел бы а лемпард с этим составом выйграл что еще сказать его время ушло
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Костефан
1537946028
Вот ездабол, как же он достал
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Фотон
1537947584
После проигрыша еще и не то скажешь. Обидно, однако. Только турнир то здесь причем?
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Nerlinger
1537950288
Второсортный... Не трындел бы уж!!! Птица - говорун
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zigbert
1537954368
Теперь это конечно турнир второстепенный.
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DS7
1537959363
Ну да, в 15 году, когда Челси кубок Лиги взял радовался так, будто ЛЧ выиграли. Трепло, Жозе, трепло
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