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    Моуринью: «Кубок лиги больше не волнует нас. Это второстепенный турнир»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Дерби Каунти» и вылета из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, назвал этот турнир второстепенным.

    «Мы не забили, когда у нас были такие возможности. У нас были хорошие моменты, чтобы обыграть этого соперника. Нам нужно было решить исход игры при первой же возможности, но мы этого не сделали.

    Кубок лиги больше не волнует нас, потому что не сыграем в нем до следующего сезона. Для нас это второстепенный турнир.

    «МЮ» хотел победить, поэтому сейчас есть разочарование», – сказал Моуринью.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

    Источник: BBC

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    26.09.2018 09:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 15:07

      А должен был волновать. П..дрила лицемерная. Надеюсь после этого позора тебя наконец уволят, ибо это единственный турнир в котором ты мог на что-то рассчитывать, клоун. Да, это чашка по сути, г..вно-трофей, но это всё-таки трофей, которых в этом году пока будет Маур у руля МЮ не видать. Чемпионат уже уехал в таверну и обратно не вернётся, ЛЧ я вообще не вижу за счёт чего МЮ сможет пройти даже до 1/4, кубок Англии при плотнейшей борьбе тоже навряд ли светит. Т.е. получается уже сейчас расклады на трофеи - никакие! Зачем тогда держать этого клоуна с блювотной игрой? Его брали ради трофеев, ради АПЛ и ЛЧ, но ничего из этого МЮ и близко не светило и не светит. Значит нужно что-то менять. Игра убога и резалта нет. Нужен Зизу, делайте ему уже официальное предложение и пора заканчивать с этим.

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 26 сентября 2018, 13:56

      Ну да, в 15 году, когда Челси кубок Лиги взял радовался так, будто ЛЧ выиграли. Трепло, Жозе, трепло

      2
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 26 сентября 2018, 13:04

      всегда был поклонником его таланта, но что то в МЮ не идет у него

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:32

      Теперь это конечно турнир второстепенный.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 сентября 2018, 11:24

      Второсортный... Не трындел бы уж!!! Птица - говорун

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 сентября 2018, 10:39

      После проигрыша еще и не то скажешь. Обидно, однако. Только турнир то здесь причем?

      1
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      Рейтинг: +97

      Костефан 26 сентября 2018, 10:13

      Вот ездабол, как же он достал

      6
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      Рейтинг: +563

      Damir07 26 сентября 2018, 10:13

      Как я понял ни у кого не хватит смелости его уволить
      Его бывший игрок выйграл у него ни один игрок из команды лемпорда в состав мауры не прошел бы а лемпард с этим составом выйграл что еще сказать его время ушло

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 сентября 2018, 09:50

      можно так о всех турнирах сказать. А потом в отставку.

      2
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 26 сентября 2018, 09:31

      Маур !Идёт закулисная борьба,цена-тренер Зидан со своими сыновьями,ему это в Реале не удалось,вот теперь решает в МЮ,а в Алжир он не хочет ни в какую,ищет для своих сыновей цветочную поляну!!!

      -1
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