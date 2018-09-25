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    Исполнительный директор «МЮ»: «Мы все неустанно работаем, чтобы клуб завоевал свой 66-й трофей»

    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заверил болельщиков, что руководство работает над улучшением команды.

    «Все в клубе неустанно работают ради 66-го трофея «Манчестер Юнайтед» 25-го трофея Моуринью. Это то, чего требуют наши страстные фанаты и наша история.

    Мы привержены нашей философии, которая состоит из смеси лучших выпускников академии и игроков мирового класса, и гордимся тем, что в прошлом сезоне футболисты гашей академии провели на поле больше минут, чем в любом другом клубе АПЛ.

    Увеличение наших доходов в течение года демонстрирует наши продолжительные долгосрочные финансовые показатели, которые лежат в основе всего, что мы делаем, и позволяют нам конкурировать за лучшие таланты на все более конкурентном трансферном рынке», – сказал Вудворд.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2018 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 26 сентября 2018, 00:07

      цыферка то не очень))))оч тяжко будет это сделать!)

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 25 сентября 2018, 17:19

      У Данни Алвеса 40 титулов)))почти столько же сколько у всего МЮ))даже смешно)

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