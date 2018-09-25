Исполнительный директор «МЮ»: «Мы все неустанно работаем, чтобы клуб завоевал свой 66-й трофей»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заверил болельщиков, что руководство работает над улучшением команды.

«Все в клубе неустанно работают ради 66-го трофея «Манчестер Юнайтед» 25-го трофея Моуринью. Это то, чего требуют наши страстные фанаты и наша история.

Мы привержены нашей философии, которая состоит из смеси лучших выпускников академии и игроков мирового класса, и гордимся тем, что в прошлом сезоне футболисты гашей академии провели на поле больше минут, чем в любом другом клубе АПЛ.

Увеличение наших доходов в течение года демонстрирует наши продолжительные долгосрочные финансовые показатели, которые лежат в основе всего, что мы делаем, и позволяют нам конкурировать за лучшие таланты на все более конкурентном трансферном рынке», – сказал Вудворд.