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  • Исполнительный директор «МЮ»: «Мы все неустанно работаем, чтобы клуб завоевал свой 66-й трофей»

Исполнительный директор «МЮ»: «Мы все неустанно работаем, чтобы клуб завоевал свой 66-й трофей»

25 сентября 2018, 16:52
2

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заверил болельщиков, что руководство работает над улучшением команды.

«Все в клубе неустанно работают ради 66-го трофея «Манчестер Юнайтед» 25-го трофея Моуринью. Это то, чего требуют наши страстные фанаты и наша история.

Мы привержены нашей философии, которая состоит из смеси лучших выпускников академии и игроков мирового класса, и гордимся тем, что в прошлом сезоне футболисты гашей академии провели на поле больше минут, чем в любом другом клубе АПЛ.

Увеличение наших доходов в течение года демонстрирует наши продолжительные долгосрочные финансовые показатели, которые лежат в основе всего, что мы делаем, и позволяют нам конкурировать за лучшие таланты на все более конкурентном трансферном рынке», – сказал Вудворд.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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ArReal
1537885198
У Данни Алвеса 40 титулов)))почти столько же сколько у всего МЮ))даже смешно)
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MU-fanatic
1537909646
цыферка то не очень))))оч тяжко будет это сделать!)
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