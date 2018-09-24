Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич: «Уверен, что у Роналду и Салаха еще будет возможность побороться за награду от ФИФА»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после того, как ему вручили награду лучшему игроку 2018 года по версии ФИФА.

    «Хочу поздравить Роналду и Салаха с тем, как они провели прошлый сезон. Уверен, что в будущем у них еще будет возможность побороться за эту награду.

    Этот приз – не только моя заслуга, но и моих партнеров по «Реалу», по сборной Хорватии, всех тренеров, у которых я играл. Без них получить награду было бы невозможно. А также это заслуга моей семьи. Без нее я бы не стал тем, кто я есть», – сказал Модрич.

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 11:51

      Если будет так же играть ,награда не за горами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 25 сентября 2018, 00:28

      Как Салах не попал в сборную??????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11821

      igo123 > Топс7 25 сентября 2018, 00:36

      у него еще все впереди

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 24 сентября 2018, 23:21

      Вполне заслуженно! Феномен!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11