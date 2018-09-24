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  • Модрич: «Уверен, что у Роналду и Салаха еще будет возможность побороться за награду от ФИФА»

Модрич: «Уверен, что у Роналду и Салаха еще будет возможность побороться за награду от ФИФА»

24 сентября 2018, 23:12
4

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после того, как ему вручили награду лучшему игроку 2018 года по версии ФИФА.

«Хочу поздравить Роналду и Салаха с тем, как они провели прошлый сезон. Уверен, что в будущем у них еще будет возможность побороться за эту награду.

Этот приз – не только моя заслуга, но и моих партнеров по «Реалу», по сборной Хорватии, всех тренеров, у которых я играл. Без них получить награду было бы невозможно. А также это заслуга моей семьи. Без нее я бы не стал тем, кто я есть», – сказал Модрич.

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

Источник: ФИФА
Испания. Примера Весь мир Реал Хорватия Роналду Криштиану Модрич Лука Салах Мохамед
Комментарии (4)
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Gold of Spartak
1537820477
Вполне заслуженно! Феномен!
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Топс7
1537824491
Как Салах не попал в сборную??????
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zigbert
1537865506
Если будет так же играть ,награда не за горами.
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