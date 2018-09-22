Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не справилась с «Хоффенхаймом», «Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» и другие результаты

Состоялись матчи четвертого тура Бундеслиги. «Боруссия» из Дортмунда заканчивала встречу в меньшинстве, но сумела уйти от поражения. Ее спас Кристиан Пулишич.

В другой встрече «Фрайбург» в гостях победил «Вольфсбург». Несмотря на поражение, бело-зеленые продолжают оставаться в зоне еврокубков.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

Аугсбург – Вердер – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крузе, 34; 0:2 – Эггештайн, 36; 1:2 – Чоль, 45+3; 2:2 – Макс, 47; 2:3 – Класен, 75.

Вольфсбург – Фрайбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Салаи, 7; 0:2 – Петерсен, 21; 0:3 – Франц, 50; 1:3 – Мехмеди, 61.

Герта – Боруссия М – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Азар, 29 (с пенальти); 1:1 – Ибишевич, 31; 2:1 – Лазаро, 34; 3:1 – Ибишевич, 63; 3:2 – Плеа, 67; 4:2 – Дуда, 73.

Нюрнберг – Ганновер – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Антон, 76 (в свои ворота); 2:0 – Кнолл, 77.

Удаления: нет – Альборнос, 29.

Хоффенхайм – Боруссия Д – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жоэлинтон, 44; 1:1 – Пулишич, 84.

Удаления: нет – Диалло, 76.

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