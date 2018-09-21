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  • Уткин: «Спартак» – самое большое разочарование на старте еврокубков»

Уткин: «Спартак» – самое большое разочарование на старте еврокубков»

21 сентября 2018, 01:38
19

Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал «Спартак». Красно-белые сегодня проиграли на выезде «Рапиду» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры «Краснодара» (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата «Зенита» в Дании. Хуже «Локомотива». Тот хоть, понятно, что в глубокой… кризисе. И при этом еще и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже «Локомотива».

Один гол — когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы — простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего — вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобожденной для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд.

Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно?

Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в «Спартаке» — левый защитник Мельгарехо. Зе Луиш — надежное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надежное — и стильное. Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

И главное — «Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся».

И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые», — написал Уткин в телеграме.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Источник: Telegram
Лига Европы Спартак Уткин Василий
Комментарии (19)
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Axe111
1537485756
Не разочарование, а позорище
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арейская
1537491342
Вот тут я полностью согласна с Васей...
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shinnik
1537499920
Изящно и .в этот раз не хамовито,но ..обострал... И по делу.
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Дядя Серёжа
1537502871
Если будет провал с конями, То Каррера живёт последними днями....
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Рубик Докоян
1537505847
Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу. ( Авраам Линкольн )
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кузнецов артем
1537512741
Не думаю, что хуже Локо. Не понимаю как можно думать, что команда которая еще в августе избрала себе капитана Глушакова(который уже на тот момент имел серьезные проблемы, но не отказался быть капитаном) против воли Массимо не впадет в кризис после того как его уничтожат, они же все общаются и психологический настрой Глушакова передается всем. А в Локо просто кризис в атакующих действиях...
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zigbert
1537525222
Концовка матча все же была за Спартаком. Рапид всей командой отошел к своим воротам.
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Полная Канистра
1537533713
так ведь ты же всё время валяешься на полу падая с кресла когда у тебя не стоит и не лежит ничего в теле
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мы_не_рабы
1537538004
И у Локо и у Спартака - кризис. Кризис внутри коллектива. Это сказывается на игре и одних и других. А то что Еврокубки - это не РПЛ и здесь на «шару» не проскочишь - мы увидели во всех матчах.
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multiscan
1537541612
Уткина прорвало на нормальные тексты,ура! Он очень долго учился на филфаке пединститута, закончив его, почти за 2 нормальных срока. Так и тут: долго нёс пургу и вдруг осенило написать что-то более-менее толковое. Боюсь только, что за старое возьмётся опять.
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