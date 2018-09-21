Уткин: «Спартак» – самое большое разочарование на старте еврокубков»

Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал «Спартак». Красно-белые сегодня проиграли на выезде «Рапиду» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры «Краснодара» (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата «Зенита» в Дании. Хуже «Локомотива». Тот хоть, понятно, что в глубокой… кризисе. И при этом еще и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже «Локомотива».

Один гол — когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы — простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего — вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобожденной для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд.

Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно?

Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в «Спартаке» — левый защитник Мельгарехо. Зе Луиш — надежное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надежное — и стильное. Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

И главное — «Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся».

И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые», — написал Уткин в телеграме.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо