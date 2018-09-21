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    Уткин: «Спартак» – самое большое разочарование на старте еврокубков»

    Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал «Спартак». Красно-белые сегодня проиграли на выезде «Рапиду» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры «Краснодара» (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата «Зенита» в Дании. Хуже «Локомотива». Тот хоть, понятно, что в глубокой… кризисе. И при этом еще и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже «Локомотива».

    Один гол — когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы — простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего — вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобожденной для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд.

    Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно?

    Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в «Спартаке» — левый защитник Мельгарехо. Зе Луиш — надежное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надежное — и стильное. Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

    И главное — «Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся».

    И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые», — написал Уткин в телеграме.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Telegram

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    21.09.2018 01:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 сентября 2018, 17:53

      Уткина прорвало на нормальные тексты,ура! Он очень долго учился на филфаке пединститута, закончив его, почти за 2 нормальных срока. Так и тут: долго нёс пургу и вдруг осенило написать что-то более-менее толковое. Боюсь только, что за старое возьмётся опять.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 сентября 2018, 16:53

      И у Локо и у Спартака - кризис. Кризис внутри коллектива. Это сказывается на игре и одних и других. А то что Еврокубки - это не РПЛ и здесь на «шару» не проскочишь - мы увидели во всех матчах.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 сентября 2018, 16:19

      Думаю Спартак не выйдет из группы.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 15:41

      так ведь ты же всё время валяешься на полу падая с кресла когда у тебя не стоит и не лежит ничего в теле

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:20

      Концовка матча все же была за Спартаком. Рапид всей командой отошел к своим воротам.

      3
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 21 сентября 2018, 11:06

      Да Москва 0-5 сыграла

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 сентября 2018, 09:52

      Не думаю, что хуже Локо. Не понимаю как можно думать, что команда которая еще в августе избрала себе капитана Глушакова(который уже на тот момент имел серьезные проблемы, но не отказался быть капитаном) против воли Массимо не впадет в кризис после того как его уничтожат, они же все общаются и психологический настрой Глушакова передается всем. А в Локо просто кризис в атакующих действиях...

      2
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 21 сентября 2018, 09:34

      и не только еврокубки

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 21 сентября 2018, 09:00

      И главное — «Спартак» дохлый
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      Вася, да просто гений.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:57

      Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу. ( Авраам Линкольн )

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