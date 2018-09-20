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    УЕФА рассмотрит удаление Роналду в матче с «Валенсией»

    УЕФА открыл дело по итогам матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Валенсия»«Ювентус» (0:2).

    Организация рассмотрит удаление нападающего туринцев Криштиану Роналду.

    На 29-й минуте встречи главный судья Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку после столкновения в штрафной испанской команды с защитником «Валенсии» Джейсона Мурильо.

    Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело Роналду 27 сентября.

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 15:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +209

      Горький565 22 сентября 2018, 19:19

      Я конечно не фанат Роналду, но по-моему судья психанул.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 21 сентября 2018, 16:14

      Удаление справедливо. Хамства, даже словесного, на поле не должно быть, Это относится и к жестам. Прикасаться фамильярно нельзя. Показывать свою возвышенность и крутизну нельзя. Приветствуется простая человеческая скромность.

      -1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 20 сентября 2018, 19:46

      Отменят скорее всего, там не было ничего от слова вообще, так, прическу поправил пареньку этому...)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Maxi_7 20 сентября 2018, 20:44

      Согласен!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:56

      Интересно будет посмотреть ,какое решение они примут?

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2018, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давайте все левые пенальти желтые и красные рассмотрим которые как шалава падал лицо держал хоть даже лицо и не трогали

      -5
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 20 сентября 2018, 17:56

      Отменить дисквалификацию и не более

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 сентября 2018, 16:34

      Фанаты Роналду расстроены это понятно. Комиссия УЕФА разберется. Но зачем же так наезжать на судью? Момента он не видел, послушал бокового, но и тот видимо ошибся, бывает. Роналду сам любит очень сильно падать и в штрафной, и перед ней, так что должен понимать.

      2
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      Рейтинг: +202

      Ronko > Антибиотик 21 сентября 2018, 04:57

      Роналду и правда много симулировал в МЮ, но примерно с начала карьеры в Реале симуляций у него нет практически совсем. Каждый раз когда он падает в штрафной при повторе видно, что контакт серьезный был. Сам был приятно удивлен что он исправился.

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 20 сентября 2018, 16:04

      Роналду побили его же оружием (падением в штрафной). Странно, что он так возмущается.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 15:37

      Рону отменить дисквал, судью отстранить на пару месяцев, чтоб не ломал матчи и не ах..евал от своей значимости влияния на ход матчей.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ivanthebest 20 сентября 2018, 17:58

      Флаг тебе в руки... сколько игры сломал этот проститутка

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > de bruyne 21 сентября 2018, 11:08

      ты за своими девочками следи вся команда такая

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 сентября 2018, 15:27

      Обязательно нужно. И по итогам надеюсь отстранят главного судью на три матча, а помощника пожизненно

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