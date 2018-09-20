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УЕФА рассмотрит удаление Роналду в матче с «Валенсией»

20 сентября 2018, 15:25
15

УЕФА открыл дело по итогам матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Валенсия»«Ювентус» (0:2).

Организация рассмотрит удаление нападающего туринцев Криштиану Роналду.

На 29-й минуте встречи главный судья Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку после столкновения в штрафной испанской команды с защитником «Валенсии» Джейсона Мурильо.

Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело Роналду 27 сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Лига чемпионов Валенсия Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Decorhome
1537446475
Обязательно нужно. И по итогам надеюсь отстранят главного судью на три матча, а помощника пожизненно
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ivanthebest
1537447039
Рону отменить дисквал, судью отстранить на пару месяцев, чтоб не ломал матчи и не ах..евал от своей значимости влияния на ход матчей.
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ZAITZEFF2011
1537448677
Роналду побили его же оружием (падением в штрафной). Странно, что он так возмущается.
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Антибиотик
1537450451
Фанаты Роналду расстроены это понятно. Комиссия УЕФА разберется. Но зачем же так наезжать на судью? Момента он не видел, послушал бокового, но и тот видимо ошибся, бывает. Роналду сам любит очень сильно падать и в штрафной, и перед ней, так что должен понимать.
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BlackMurder
1537455369
Отменить дисквалификацию и не более
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de bruyne
1537455426
Давайте все левые пенальти желтые и красные рассмотрим которые как шалава падал лицо держал хоть даже лицо и не трогали
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zigbert
1537459018
Интересно будет посмотреть ,какое решение они примут?
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Maxi_7
1537461988
Отменят скорее всего, там не было ничего от слова вообще, так, прическу поправил пареньку этому...)
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Александр52
1537535664
Удаление справедливо. Хамства, даже словесного, на поле не должно быть, Это относится и к жестам. Прикасаться фамильярно нельзя. Показывать свою возвышенность и крутизну нельзя. Приветствуется простая человеческая скромность.
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Горький565
1537633188
Я конечно не фанат Роналду, но по-моему судья психанул.
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