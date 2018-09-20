УЕФА рассмотрит удаление Роналду в матче с «Валенсией»

УЕФА открыл дело по итогам матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Валенсия» – «Ювентус» (0:2).
Организация рассмотрит удаление нападающего туринцев Криштиану Роналду.
На 29-й минуте встречи главный судья Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку после столкновения в штрафной испанской команды с защитником «Валенсии» Джейсона Мурильо.
Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело Роналду 27 сентября.
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Источник: Sport24