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Слуцкий: «Я бы не стал ставить на ЦСКА в матче с «Викторией»

18 сентября 2018, 22:54
27

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» и ЦСКА. Россиянин не считает армейцев фаворитами.

«Год назад я бы без колебаний сказал, что ЦСКА – безусловный фаворит. Тогда была сильная и сплоченная команда. А сейчас девять человек ушло и столько же пришло.

У чехов больше еврокубкового опыта. Желаю армейцам победы, эта команда в моем сердце. Однако ставить на нее в этом матче я бы не стал», – сказал Слуцкий iDNES.

Встреча в Чехии состоится завтра, 19 сентября.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Виктория Витесс ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (27)
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_Marqella_
1537302395
я тоже на чехов поставила....
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prtcs
1537302918
Ждем возвращения с хорошим настроением. Короче, нам нужна победа и она будет. Удачи.
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bset
1537303260
Не знаю как остальным, а мне наша нынешняя команда больше нравится. Никогда не знаешь, какой состав - запасные наконец-то могут усиливать игру. Игроки свежи, голодны до побед, растут на глазах, сыгрываются. Мне кажется, этот состав будет сильнее прежнего через год-два.
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Yev
1537304513
Кто бы говорил! При тебе вообще никогда на ЦСКА ставить нелзя было. Коням - удачи!!! Россия - вперёд!!!
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cska-62
1537306638
При Слуцком я бы тоже так считал, при Гончаренко всё иначе. Возможно всё, ибо молодая команда не может играть постоянно стабильно. Но если комбинационная игра пойдёт, то чехов обыграют. Даже без Магнуссена и Эрнандеса. И ноги дрожать у того же Чалова точно не будут. Уже пообтёрся.
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Alllex68
1537310968
Я бы не стал ставить на Витесс Никогда
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vovan55
1537313226
ну что же ты так , лёня...
Ответить
+50/-50
1537329939
Хотя бы морально поддержал. Эх, Лёня, Лёня...
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батог
1537332129
Не слушайте ни кого. Табуном прошлись по Виктории и все дела!!!! Удачи!!!
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Полная Канистра
1537341216
леня уже не тот стал как за бугор свалил
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