Слуцкий: «Я бы не стал ставить на ЦСКА в матче с «Викторией»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» и ЦСКА. Россиянин не считает армейцев фаворитами.

«Год назад я бы без колебаний сказал, что ЦСКА – безусловный фаворит. Тогда была сильная и сплоченная команда. А сейчас девять человек ушло и столько же пришло.

У чехов больше еврокубкового опыта. Желаю армейцам победы, эта команда в моем сердце. Однако ставить на нее в этом матче я бы не стал», – сказал Слуцкий iDNES.

Встреча в Чехии состоится завтра, 19 сентября.