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    Слуцкий: «Я бы не стал ставить на ЦСКА в матче с «Викторией»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» и ЦСКА. Россиянин не считает армейцев фаворитами.

    «Год назад я бы без колебаний сказал, что ЦСКА – безусловный фаворит. Тогда была сильная и сплоченная команда. А сейчас девять человек ушло и столько же пришло.

    У чехов больше еврокубкового опыта. Желаю армейцам победы, эта команда в моем сердце. Однако ставить на нее в этом матче я бы не стал», – сказал Слуцкий iDNES.

    Встреча в Чехии состоится завтра, 19 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 22:54
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 10:40

      Лучше бы уж ничего не говорил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 19 сентября 2018, 15:06

      А я поставлю !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 19 сентября 2018, 14:22

      Эххх, Лёня Леня....нужно верить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 сентября 2018, 13:25

      Даже таким составом цска обязан брать победу, если не обыгрывать викторию,то и на ЛЕ рассчитывать нефик, не то что на выход из группы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:13

      леня уже не тот стал как за бугор свалил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 08:21

      Просто надо побеждать. Это победа 50% третье место в группе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 сентября 2018, 07:42

      Не слушайте ни кого. Табуном прошлись по Виктории и все дела!!!! Удачи!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2018, 07:05

      Хотя бы морально поддержал. Эх, Лёня, Лёня...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > +50/-50 19 сентября 2018, 07:43

      Бронзовеет, однако!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 19 сентября 2018, 02:27

      ну что же ты так , лёня...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:49

      Я бы не стал ставить на Витесс Никогда

      5
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