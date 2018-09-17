Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

В нынешнем сезоне форвард забил семь голов в девяти матчах.

«Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости.

Я вижу, как Дзюба себя ведет, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже все пережил, все видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен – и в раздевалке, и во время игры», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».