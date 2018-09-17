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    Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    В нынешнем сезоне форвард забил семь голов в девяти матчах.

    «Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости.

    Я вижу, как Дзюба себя ведет, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже все пережил, все видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен – и в раздевалке, и во время игры», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 23:37
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 16:38

      Богданыч не даст дзюбиной крыше уехать далеко, он своё дело знает. Не зря повязку ему не доверяет.

      0
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      Рейтинг: +19

      Арсен65 18 сентября 2018, 16:11

      Поздно бояться того что уже случилось. Крыша у игрочишки сначала потекла, а потом уже и поехала. Только слепой (читай Орлов) этого не замечает.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 18 сентября 2018, 15:30

      то, что едет уже лет шесть, может только скорость увеличить...))

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 15:17

      Дзюба: «Все боятся, как бы у Орлова не поехала крыша. Старикан и так несет всякую *****, а в последнее время вообще стал заговариваться,,.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 18 сентября 2018, 13:02

      Судя по игре в Оренбурге, крыша не съехала.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 12:16

      Пусть едет крыша, но в правильном направлении.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 сентября 2018, 09:27

      Дзюба тоже боится?

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 сентября 2018, 09:18

      Дзюба - герой местного разлива. В нашем футбольном болоте он сейчас самая выделяющаяся и квакающая лягушка. Пусть на меня обижаются влюбившиеся в Дзюбу, но где, на эту "звезду" очереди в топ клубах Европы, где игроки средней руки стоят по нескольку десятков миллионов евро? Кто изъявил желание купить российскую, не дорогостоящую (20 миллионов на трансмаркете), вдруг взошедшую звезду? Желающих что-то не видно, кроме парочки середнячков, которые не особо и старались получить в свое пользование этого игрока.
      Орлов беспокоится, чтобы у Дзюбы крыша не поехала. Не надо. Крыша едет у тех, у кого мозгов много, а тут можно быть спокойным. У Орлова-то крыша не едет.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Т34 18 сентября 2018, 12:12

      Ты бы всех наших героев продал на загнивающий Запад по сходной цене. Смени логин, "патриёт", не позорь нашу гордость ВОВ.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > prezent2017 18 сентября 2018, 12:40

      Молодой, ты еще, жизни не нюхал, от того и герои у тебя такие, мультяшные, а за нашу гордость ВОВ не беспокойся, она в надежных руках. Вот твоим рукам еще надо укрепляться, да и мозгам тоже, но это дело наживное, все еще впереди, если дурковать не будешь.

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      Рейтинг: +628

      somn > Т34 18 сентября 2018, 13:05

      Дорогой друг, Дзюбу любят, пока он забивает. Если вдруг фарт кончится, он будет забыт и смешан с дерьмом. Далеко ходить не надо: Глушаков.

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > Т34 18 сентября 2018, 14:22

      Так это же как раз и нужно отечественному футболу. В свое время танк Т-34 очень многим "умникам" от военного дела тоже казался неким "выродком", не способным вести полноценные боевые действия с "Тиграми" и "Леопардами"... Ан нет, отзвездила их наша легенда. Ты очень вовремя вмешался в эту дискуссию, Т34... Отзвездит еще наш Дзюба всех, кто под руку попадется. И его послеголевой жест ("Служу России") очень выгодно в этом плане отличается от послеголевой позы КриРо ("Нате, трахайте меня")...

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > somn 18 сентября 2018, 14:26

      Танк Т-34 тоже любили лишь до тех пор, пока он мудохал фашистскую нечисть... А теперь на его месте "Армата", Т-72, Т-90... Ничего противоестественного...

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Т34 18 сентября 2018, 15:20

      Да тут подходит знаменитая цитата из мультика ,,а нас и здесь неплохо кормят,,. Так то спрос на Дзюбу есть в Турции, Франции, Англии, но такую зарплату середняки платить ему не будут. А на переход в гранд он конечно не наиграл. С таким настроем и приличной игрой надо стабильно выступать и тогда переход возможен...но возраст уже конечно не тот у Артемки.

      0
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      Рейтинг: +19

      Арсен65 > prezent2017 18 сентября 2018, 16:13

      Что то я героев не наблюдаю. Не по сходной, не по какой другой цене.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2018, 09:16

      скоро крышу закроют так как пойдет дождь или снег

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 сентября 2018, 09:08

      Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша...
      А она у него останавливалась?

      -1
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