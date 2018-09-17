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Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша»

17 сентября 2018, 23:37
35

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

В нынешнем сезоне форвард забил семь голов в девяти матчах.

«Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости.

Я вижу, как Дзюба себя ведет, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже все пережил, все видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен – и в раздевалке, и во время игры», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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Рубик Докоян
1537217743
Пусть купается в славе, он её выстрадал и заслужил. Мало его пинали, проклинали, да и сейчас продолжают...
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кузнецов артем
1537218436
Короче фаны Зенита расклад у меня наметился, тут надо будет продлевать контракт с Кокориным и есть пара вариантов, если зп больше ему давать то его корешок Дзюба обидеться, а если меньше тому кто на своих плечах прошлый сезон тянул, то обидется Кокорин, а если одинаковую то они поссорятся так как Дзюба то возрастной ему по идее надо поменьше... В общем прогноз что Зенит не будет из за этого чемпионом, это будет справедливо если вспомнить как Артём ушел из Спартака.
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woyser
1537224047
Гена как всегда жжёт))
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арейская
1537229554
Чего за чужую "крышу" переживать, свою поберечь надо...
Ответить
Томь вперёд
1537234628
Ты бы за свою крышу переживал, Гена! Она у тебя давно уже уплыла!
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VikNMar
1537244317
Кто уже заткнёт этого старого маразматика ......
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zigbert
1537250865
Для него это выстраданный пиар.
Ответить
Дядя Серёжа
1537250882
Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша... А она у него останавливалась?
Ответить
Т34
1537251504
Дзюба - герой местного разлива. В нашем футбольном болоте он сейчас самая выделяющаяся и квакающая лягушка. Пусть на меня обижаются влюбившиеся в Дзюбу, но где, на эту "звезду" очереди в топ клубах Европы, где игроки средней руки стоят по нескольку десятков миллионов евро? Кто изъявил желание купить российскую, не дорогостоящую (20 миллионов на трансмаркете), вдруг взошедшую звезду? Желающих что-то не видно, кроме парочки середнячков, которые не особо и старались получить в свое пользование этого игрока. Орлов беспокоится, чтобы у Дзюбы крыша не поехала. Не надо. Крыша едет у тех, у кого мозгов много, а тут можно быть спокойным. У Орлова-то крыша не едет.
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Urry
1537252023
Дзюба тоже боится?
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