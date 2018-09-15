В Зеленограде юношу насмерть придавило футбольными воротами

В Зеленограде на футбольной площадке случился инцидент, повлекший за собой гибель человека. 18-летнего юношу насмерть придавило воротами.

«Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», – сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

«Бомбардир» призывает читателей при игре в футбол внимательно следить за устойчивостью ворот.