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    В Зеленограде юношу насмерть придавило футбольными воротами

    В Зеленограде на футбольной площадке случился инцидент, повлекший за собой гибель человека. 18-летнего юношу насмерть придавило воротами.

    «Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали.

    От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», – сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    «Бомбардир» призывает читателей при игре в футбол внимательно следить за устойчивостью ворот.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2018 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 сентября 2018, 12:14

      не верю в это. как могут ворота насмерть придавить? Мир душе мальчишки(((

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