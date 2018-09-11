УЕФА не получал от «Наполи» просьб о переносе матчей Лиги чемпионов на стадион в Бари

УЕФА опроверг информацию о том, что «Наполи» запросил у Союза разрешение провести матчи Лиги чемпионов в Бари на стадионе «Сан Никола». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на представителя Союза.

Ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что уже отправил запрос в УЕФА и готов самостоятельно оплачивать трансферы болельщиков из Неаполя в Бари на матчи команды.

Причина переезда на «Сан Никола» – конфликт между клубом и городским советом из-за долгов «Наполи» по аренде стадиона «Сан Паоло».

Президент «Наполи»: «Я попросил УЕФА разрешить нам играть матчи Лиги чемпионов на стадионе в Бари»