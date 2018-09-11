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    УЕФА не получал от «Наполи» просьб о переносе матчей Лиги чемпионов на стадион в Бари

    УЕФА опроверг информацию о том, что «Наполи» запросил у Союза разрешение провести матчи Лиги чемпионов в Бари на стадионе «Сан Никола». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на представителя Союза.

    Ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что уже отправил запрос в УЕФА и готов самостоятельно оплачивать трансферы болельщиков из Неаполя в Бари на матчи команды.

    Причина переезда на «Сан Никола» – конфликт между клубом и городским советом из-за долгов «Наполи» по аренде стадиона «Сан Паоло».

    Президент «Наполи»: «Я попросил УЕФА разрешить нам играть матчи Лиги чемпионов на стадионе в Бари»

    Источник: Skysports

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    11.09.2018 19:44
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