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    Дзюба: «Обязательно напишу автобиографию!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью GQ заявил, что напишет автобиографию. Ранее журнал признал форварда человеком года.

    – Мне очень понравились биография Юргена Клоппа и автобиография Алекса Фергюсона. О личностях такого масштаба всегда интересно читать.

    – Фергюсон описал, как под видом таксиста ловил у паба подгулявших футболистов. В вашей автобиографии будет много анекдотичных случаев?

    – Случаев много, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!

    «Зенит» – о Дзюбе: «Он подарил нам лето, о котором мы мечтали»

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 00:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 сентября 2018, 18:04

      Про телевизор из Тарсовки не забудь написать.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 10:23

      Книга конечно вещь хорошая ,но надо быть скромней Артем.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 сентября 2018, 09:14

      И вот тут-то в Спартаке изрядно забеспокоились... )))

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 сентября 2018, 08:35

      про раздевалку Спартака и штаны Быстрова не забудь.

      2
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