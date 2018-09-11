Дзюба: «Обязательно напишу автобиографию!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью GQ заявил, что напишет автобиографию. Ранее журнал признал форварда человеком года.

– Мне очень понравились биография Юргена Клоппа и автобиография Алекса Фергюсона. О личностях такого масштаба всегда интересно читать.

– Фергюсон описал, как под видом таксиста ловил у паба подгулявших футболистов. В вашей автобиографии будет много анекдотичных случаев?

– Случаев много, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!

«Зенит» – о Дзюбе: «Он подарил нам лето, о котором мы мечтали»