Кьеллини: «Буффон слишком любит сборную Италии. Он никогда полностью не покинет команду»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что бывший голкипер туринцев и сборной Италии Джанлуиджи Буффон всегда будет каким-либо образом связан с национальной командой.

Буффон завершил международную карьеру в ноябре 2017 года после поражения итальянцев от Швеции в стыковых матчах к чемпионату мира-2018. В настоящее время 40-летний вратарь выступает за «ПСЖ».

«Буффон слишком сильно любит эту футболку, чтобы окончательно закрыть дверь. Будет ли он в сборной в роли голкипера в будущем или в какой-либо еще роли, он никогда полностью не закончит с национальной командой», – сказал Кьеллини.