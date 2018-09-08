Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кьеллини: «Буффон слишком любит сборную Италии. Он никогда полностью не покинет команду»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что бывший голкипер туринцев и сборной Италии Джанлуиджи Буффон всегда будет каким-либо образом связан с национальной командой.

    Буффон завершил международную карьеру в ноябре 2017 года после поражения итальянцев от Швеции в стыковых матчах к чемпионату мира-2018. В настоящее время 40-летний вратарь выступает за «ПСЖ».

    «Буффон слишком сильно любит эту футболку, чтобы окончательно закрыть дверь. Будет ли он в сборной в роли голкипера в будущем или в какой-либо еще роли, он никогда полностью не закончит с национальной командой», – сказал Кьеллини.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2018 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11