Ринат Билялетдинов: «Если сборная сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал показатель удачного выступления сборной России в Лиге наций.

«Лига наций – новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать.

Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным», – считает Билялетдинов.

Матч первого тура Лиги наций в группе В Турция – Россия состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.