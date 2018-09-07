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    Ринат Билялетдинов: «Если сборная сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал показатель удачного выступления сборной России в Лиге наций.

    «Лига наций – новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать.

    Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным», – считает Билялетдинов.

    Матч первого тура Лиги наций в группе В Турция – Россия состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    07.09.2018 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:59

      Конечно это лучше товарищеских матчей ,когда игроки меняются пачками и искажается полная картина игры.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 11:15

      Многие сборные будут использовать этот турнир для просмотра и наигрывания новичков к отборочным играм ЧЕ, а затем и ЧМ.

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