Далич: «Я назвал Роналду эгоистом? Сожалею об этом» 

Главный тренер сборной Хорватия Златко Далич извинился за свои слова о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. Далич назвал португальца эгоистом.

«Я сожалею об этом. Это была часть моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию УЕФА. Это имело отношение и к негативным комментариям о Луке Модриче. Я сказал, что Роналду эгоистичен и что мне не нравятся такие игроки.

Здесь нет ничего личного или негативного. Возможно, я был неверно понят, мне жаль», – сказал Далич.

Далич: «Роналду – эгоист. Не хотел бы видеть его в своей команде»