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Далич: «Я назвал Роналду эгоистом? Сожалею об этом» 

6 сентября 2018, 22:45
2

Главный тренер сборной Хорватия Златко Далич извинился за свои слова о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. Далич назвал португальца эгоистом.

«Я сожалею об этом. Это была часть моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию УЕФА. Это имело отношение и к негативным комментариям о Луке Модриче. Я сказал, что Роналду эгоистичен и что мне не нравятся такие игроки.

Здесь нет ничего личного или негативного. Возможно, я был неверно понят, мне жаль», – сказал Далич.

Далич: «Роналду – эгоист. Не хотел бы видеть его в своей команде»

Источник: Goal.com
Товарищеские матчи Хорватия Португалия Роналду Криштиану Далич Златко
Комментарии (2)
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babenko1977
1536267503
Зачем оправдываться это и так видно
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GermanVo
1536270408
Что ж ты фраер сдал назад
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