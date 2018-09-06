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    Далич: «Я назвал Роналду эгоистом? Сожалею об этом» 

    Главный тренер сборной Хорватия Златко Далич извинился за свои слова о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. Далич назвал португальца эгоистом.

    «Я сожалею об этом. Это была часть моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию УЕФА. Это имело отношение и к негативным комментариям о Луке Модриче. Я сказал, что Роналду эгоистичен и что мне не нравятся такие игроки.

    Здесь нет ничего личного или негативного. Возможно, я был неверно понят, мне жаль», – сказал Далич.

    Далич: «Роналду – эгоист. Не хотел бы видеть его в своей команде»

    Источник: Goal.com

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    06.09.2018 22:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 7 сентября 2018, 00:46

      Что ж ты фраер сдал назад

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 сентября 2018, 23:58

      Зачем оправдываться это и так видно

      1
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