Тренер парагвайского клуба взял себе в помощники бродячего пса

Главный тренер парагвайского клуба «2 мая» Карлос Сагиер взял в свой тренерский штаб нового ассистента. Теперь готовить команду к матчам специалисту помогает пес по кличке Тесапара.

Как рассказал 61-летний тренер, собака отказалась отходить от него после того, как однажды он дал ей немного еды.

«Я дал ему кусок пирога, и с этого дня каждый раз, когда я приходил на работу, он приветствовал меня.

Он больше не убегал от меня. Теперь он рычит на наших соперников», – сказал Сагиер.

«Le invité un pedazo de empanada y desde ese día, cada vez que llego para trabajar, me recibe y ya no se despega de mí. No permite que le saquen de mi lado, los amenaza con un gruñido». La increíble historia de la perra asistente de Jara Saguier, DT de 2 Mayo de Paraguay pic.twitter.com/8SFh2SDnvH