Марсело: «Я счастлив в «Реале». Хочу остаться здесь до конца»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

«Я счастлив в Мадриде. Люди знают мое положение: у меня по контракту еще много лет, я счастлив здесь. Для меня это лучший клуб в мире, я всегда хочу играть за лучшую команду.

Хорошо, что этот вопрос затронут. Ходит много слухов, сложно доказать, что я хочу и что я могу быть в «Реале». Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя 18-летним, как Винисуис. Хочу остаться в «Реале» до конца», – сказал Марсело.

Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Ювентус».