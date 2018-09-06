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    Марсело: «Я счастлив в «Реале». Хочу остаться здесь до конца»

    Защитник «Реала» Марсело прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

    «Я счастлив в Мадриде. Люди знают мое положение: у меня по контракту еще много лет, я счастлив здесь. Для меня это лучший клуб в мире, я всегда хочу играть за лучшую команду.

    Хорошо, что этот вопрос затронут. Ходит много слухов, сложно доказать, что я хочу и что я могу быть в «Реале». Каждый раз, когда я выхожу на поле, то чувствую себя 18-летним, как Винисуис. Хочу остаться в «Реале» до конца», – сказал Марсело.

    Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Ювентус».

    Источник: AS

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    06.09.2018 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 6 сентября 2018, 00:39

      Играй хорошо!

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