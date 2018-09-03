Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил футболистов команды за поздравление с юбилеем. Черчесову исполнилось 55 лет, игроки вышли на тренировку с накладными усами.

«Путь Дзюбы в сборную начался с усов. Так и продолжается.

Спасибо. Все это хорошо, все это прекрасно, спасибо за креатив. Но без обид. С этой секунды опять ничего личного – только работа», – сказал Черчесов.

Видео: игроки сборной поздравили Черчесова с юбилеем. Они вышли на тренировку в специальных майках и с усами