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    Черчесов – о поздравлении с юбилеем: «Путь Дзюбы в сборную начался с усов. Так и продолжается»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил футболистов команды за поздравление с юбилеем. Черчесову исполнилось 55 лет, игроки вышли на тренировку с накладными усами.

    «Путь Дзюбы в сборную начался с усов. Так и продолжается.

    Спасибо. Все это хорошо, все это прекрасно, спасибо за креатив. Но без обид. С этой секунды опять ничего личного – только работа», – сказал Черчесов.

    Видео: игроки сборной поздравили Черчесова с юбилеем. Они вышли на тренировку в специальных майках и с усами

    Источник: Twitter

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    03.09.2018 19:35
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