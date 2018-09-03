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    Покеттино: «Поражение от «Уотфорда»? Нельзя такое допускать, если вы претендуете на что-то»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 4-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:2).

    «Если вы хотите побеждать, показывать, что вы на что-то претендуете, нельзя 45 минут играть 0:0 и потом решить выиграть во втором тайме.

    Мы должны больше работать, показывать больше агрессии, потому что у нас есть необходимые качества. Мы забиваем и идем вперед, а потом пропускаем дважды. Если вы претендуете на что-то, нельзя допускать такого», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» с 9-ю очками идет на пятой строчке в таблице.

    Источник: BBC

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    03.09.2018 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 сентября 2018, 05:59

      в англии сейчас ожидать можно что угодно

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