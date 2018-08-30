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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

30 августа 2018, 20:05
79

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию ее результаты.

Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Монако», «Брюгге».

Группа В: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер».

Группа С: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».

Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».

Группа Е: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.

Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм».

Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».

Группа Н: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».

Первые матчи внутри квартетов состоятся в сентябре.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (79)
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BRO_football
1535648940
Локомотиву, конечно, больше повезло с группой. Ну а ЦСКА... пожелаем им удачи
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Мары
1535648999
ЦСка хотя бы за Лигу Европы зацепиться.У Локо шансы не плохие. Удачи нашим в Европе.
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OfaZavr
1535649627
для ЦСКА не очень удачный жребий и в лучшем случае они пройдут из группы в ЛЕ. для Локомотива же наоборот очень неплохо все сложилось, соперники достались вполне по силам и супер грандов нет. но желаю удачи нашим клубам независимо от шансов до старта.
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Cules2013
1535649719
Группа смерти - В, чуть полегче С, ну а Бавария может Октоберфест на поле отмечать)
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Cules2013
1535650595
попробую угадать сразу, ради прикола А. Атлетико, БД, Брюгге/Монако. Думаю, что Монако опять провалиться, как в прошлом сезоне. Головин без обид, но монегаски сейчас не в форме. В. Барселона, ТТХ, Интер, ПСВ. Группа бомбическая просто. Думаю, тут все будут много терять очков. С. Ливерпуль, ПСЖ, Наполи, Црвена Звезда. В Наполи не сильно верю, а Ливерпуль должен показать, кто тут хозяин. D. Шальке, Галатасарай, Локо, Порту. Все 4 команды тупо одного уровня, сложно их как-то расставить. У меня по всем 4 команда только аргументы в пользу их плохой игры, а вот кто может показать класс - я не знаю. Порту последнее время не впечатляет, как и все прочие португальские клубы; Локо явно не так сейчас силён как был чемпионской весной; турки по обыкновению умеют выдавать провальные матчи, даже у себя дома на своих супер-шумных стадионах, а немецкие клубы, исключая Баварию, последние годы в еврокубках тоже не бог весть как играют. Е. Бавария, АЕК, Бенфика, Аякс. Бавария тут профит, что будет первой, в Аякс не верю совсем, в Бенфику отчасти. Не убеждают голландцы и португальцы своими выступлениями в еврокубках уже не один сезон. Более интересен АЕК. F. Сити, Шахтёр, Лион, Хоффи. Первое место очевидно, а при всей моей симпатии к немцам, они с нулевым опытом в ЛЧ, за год не стали сильнее, а в прошлом просто слили ЛЕ на ровном месте. Шахтёр опытный боец, очень опасный соперник вообще для любого клуба. G. Реал, Рома, ЦСКА, Виктория. Всё очевидно. Первые два места понятны, а ЦСКА ну должен же хоть кого-то проходить) H. Ювентус, МЮ, Валенсия, Янг Бойз. Ювентус явно фаворит. МЮ хоть сейчас и испытывает серьёзные проблемы разного рода, но мне кажется, но Валенсия в этом году будет послабее прошлого, и красные пускай и со скрипом, но классом игроков возьмут 2 место. Хотя и ничуть не удивлюсь, если испанцы будут вторыми.
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Полная Канистра
1535650613
ну что ж будем смотреть и поддерживать наших надо бороться не смотря на средних игрозных команд все пряники одинаковы и на цвет и на вкус
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slavа0508
1535653705
Ну Локо по силам группа ....если раскачегарят свой паровоз....ЦСКА сложновато.......
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Krossmen73
1535679445
Группа B- несомненно группа "смерти" ,да и С и H тоже очень приличные по подбору участников.Наш ЛОКО в более-менее ровной по силе группе(хотя он сааамую малость послабее будет остальных).Все имеют примерно равные шансы на выход в плей-офф.ЦСКА же ,при всём к нему уважении,может рассчитывать разве что на третье место и Лигу Европы.Уж больно Реал и Рома сильны.С Викторией же можно и нужно будет брать очки.Да и неудачный пример прошлогоднего Спартака в играх со слабыми командами в группе должен армейцев чему-то да научить.Ну а если наши команды сумеют что-то взять из очков в играх с "большими" ,то это будет просто замечательно!В любом случае будем болеть за наших.Удачи парни!!!
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батог
1535688650
Хорошая жеребьевка! Паравоз имеет шансы на выход из группы. У коней есть шанс на Лигу Европы. Вперед мужики, болеем за вас! Удачи!!!
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zigbert
1535715286
Теперь можно изучать соперников в группе. ЦСКА как и ожидалось будет посложней.
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