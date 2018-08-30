Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию ее результаты.
Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Монако», «Брюгге».
Группа В: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер».
Группа С: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».
Группа Е: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.
Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм».
Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».
Группа Н: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».
Первые матчи внутри квартетов состоятся в сентябре.
Источник: Бомбардир.ру