Геркус: «Мой вариант соперников «Локомотива» в ЛЧ – «МЮ», «Шальке» и «Брюгге»

Президент «Локомотива» Илья Геркус предложил болельщикам угадать соперников московской команды по групповому этапу Лиги чемпионов.

Жеребьевка состоится в четверг в Монако. Железнодорожники находятся в первой корзине.

«Друзья, давайте определим главного прогнозиста. Оставляйте свои варианты группы, в которой, на ваш взгляд, окажется «Локомотив». Мой вариант: «Локо», «Манчестер Юнайтед», «Шальке-04», «Брюгге».

Автора первого правильного прогноза ждет приз — два билета на первый домашний матч ЛЧ», — написал Геркус на своей странице в твиттере.