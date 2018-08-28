«МЮ» впервые за четыре года проиграл дома лондонскому клубу

Накануне состоялся матч третьего тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 0:3.

Это поражение стало первым, в котором манкунианцы проиграли лондонскому клубу на «Олд Траффорд» в АПЛ за четыре последних года. В январе 2014-го «МЮ» потерпел поражение от того же «Тоттенхэма» со счетом 1:2.

После этого «МЮ» провел против лондонских клубов на своем стадионе 22 матча, в которых было одержано 15 побед и семь ничьих.

После трех туров «МЮ» имеет в своем активе одну победу и два поражения. Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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