«Динамо»: «Скучаем и с нетерпением ждем дня возвращения в Петровский Парк»

Махинация века проделана на все 100!Кто вам отдаст стадион?ВТБ?Воры кореша царские?Не смешите!
Нахер отдавать 5 лямов за матч на Петровском,если за 2 можно в Химках прописаться?!Горемычные)
Пресс-служба «Динамо» поздравила стадион в Петровском парке с 90-летием.
«Стадиону «Динамо» – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро», – говорится в поздравлении.
Сейчас «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» находится на реконструкции. Ранее называлась приблизительная дата открытия стадиона – начало 2019 года.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 августа 2018 г.