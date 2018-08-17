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    «Динамо»: «Скучаем и с нетерпением ждем дня возвращения в Петровский Парк»

    Пресс-служба «Динамо» поздравила стадион в Петровском парке с 90-летием.

    «Стадиону «Динамо» – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро», – говорится в поздравлении.

    Сейчас «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» находится на реконструкции. Ранее называлась приблизительная дата открытия стадиона – начало 2019 года.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.08.2018 10:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 августа 2018, 14:34

      Махинация века проделана на все 100!Кто вам отдаст стадион?ВТБ?Воры кореша царские?Не смешите!
      Нахер отдавать 5 лямов за матч на Петровском,если за 2 можно в Химках прописаться?!Горемычные)

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 18 августа 2018, 16:04

      Меньше тридцатника даже как-то несолидно, даже женский чемпионат мира не примешь!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2018, 13:41

      кота за яйца тянут, нахрена тогда закрывали, что потом еще три года даже палец об палец на стадионе никто не ударил.
      Потом 8 раз перепланировали и только потом строить начали и опять же, вроде бодро всё шло, но в концовке опять забуксовали и непонятные задержки пошли.
      Если уж на трансферах игроков там сажать не пересажать управленцев, то думаю и здесь "нагреваются" на всем.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 августа 2018, 11:23

      10 лет его уже реконструируют, а толку от этого будет мало. Вдобавок новый стадион будет вмещать всего 26 тысяч для сравнения Ростов арена 45 Открытие 45 Краснодар 34 Вэб Арена 30 РЖД арена 29. Мягко говоря это странно, что новый стадион будет вмещать меньше чем уже известные арены, понятно дело что фаны Динамо даже Химки не в состоянии заполнить, но все же...

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      Рейтинг: +751

      justozavr > кузнецов артем 17 августа 2018, 12:10

      так на ЦСКА 30 тыс не могут заполнить, как и локо свои 27.. В москве либо слишком много клубов РПЛ либо футбол не любят, так что для динамо в самый раз

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      Рейтинг: +379

      o33uk > justozavr 17 августа 2018, 16:27

      на 5 + ответ.
      Ростов , Открытие под Чемп мира строили Динамо тоже до определённой поры претендовало и в первоначальном плане вместимость 40 тыс. планировали, после того как решилось что Открытие будет вторым стадионом в Москве Динамо отозвало заявку и пол года решали какую вместимость оптимально будет хотели 36 потом 30 в итоге 26 естественно ещё как минимум год ушёл на корректировку планов строительства, так же была история с сохранением фасада как часть исторического наследия так что объективно лет пять тупо болтали.

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