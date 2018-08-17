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  • «Динамо»: «Скучаем и с нетерпением ждем дня возвращения в Петровский Парк»

«Динамо»: «Скучаем и с нетерпением ждем дня возвращения в Петровский Парк»

17 августа 2018, 10:45
6

Пресс-служба «Динамо» поздравила стадион в Петровском парке с 90-летием.

«Стадиону «Динамо» – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро», – говорится в поздравлении.

Сейчас «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» находится на реконструкции. Ранее называлась приблизительная дата открытия стадиона – начало 2019 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1534494184
10 лет его уже реконструируют, а толку от этого будет мало. Вдобавок новый стадион будет вмещать всего 26 тысяч для сравнения Ростов арена 45 Открытие 45 Краснодар 34 Вэб Арена 30 РЖД арена 29. Мягко говоря это странно, что новый стадион будет вмещать меньше чем уже известные арены, понятно дело что фаны Динамо даже Химки не в состоянии заполнить, но все же...
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FanatSerj
1534502480
кота за яйца тянут, нахрена тогда закрывали, что потом еще три года даже палец об палец на стадионе никто не ударил. Потом 8 раз перепланировали и только потом строить начали и опять же, вроде бодро всё шло, но в концовке опять забуксовали и непонятные задержки пошли. Если уж на трансферах игроков там сажать не пересажать управленцев, то думаю и здесь "нагреваются" на всем.
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Vitaly1960
1534597474
Меньше тридцатника даже как-то несолидно, даже женский чемпионат мира не примешь!
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Pourport
1534678481
Махинация века проделана на все 100!Кто вам отдаст стадион?ВТБ?Воры кореша царские?Не смешите! Нахер отдавать 5 лямов за матч на Петровском,если за 2 можно в Химках прописаться?!Горемычные)
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