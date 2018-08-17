«Динамо»: «Скучаем и с нетерпением ждем дня возвращения в Петровский Парк»

Пресс-служба «Динамо» поздравила стадион в Петровском парке с 90-летием.

«Стадиону «Динамо» – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро», – говорится в поздравлении.

Сейчас «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» находится на реконструкции. Ранее называлась приблизительная дата открытия стадиона – начало 2019 года.