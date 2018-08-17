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    Иванович: «Первый матч с минским «Динамо» провели плохо. Но мы знали, что нужно верить»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

    – Наша команда показала характер. Мы смогли победить в этой тяжелой игре. Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали, и это нас окрылило.

    Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол. Мы не собирались бросать игру. Мы хотели отыграться и сделали это.

    Первый матч мы провели плохо. Но мы знали, что нужно было верить.

    – После удаления Паредеса руки не опустились?

    – Наверное, у нас лучше получилось вдесятером. Мы все показали характер, мы с первой до последней минуты боролись. То, что мы потеряли в Минске, смогли обрести.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2018 01:16
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