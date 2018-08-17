Иванович: «Первый матч с минским «Динамо» провели плохо. Но мы знали, что нужно верить»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

– Наша команда показала характер. Мы смогли победить в этой тяжелой игре. Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали, и это нас окрылило.

Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол. Мы не собирались бросать игру. Мы хотели отыграться и сделали это.

Первый матч мы провели плохо. Но мы знали, что нужно было верить.

– После удаления Паредеса руки не опустились?

– Наверное, у нас лучше получилось вдесятером. Мы все показали характер, мы с первой до последней минуты боролись. То, что мы потеряли в Минске, смогли обрести.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!