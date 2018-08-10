Кавазашвили: «Лодыгин – хороший человек, но как вратарь не соответствует «Зениту»

Бронзовый призер ЧМ-1966 в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о матче «Динамо» Минск – «Зенит» (4:0, 3-й тур квалификации Лиги Европы, первый матч).

«Думаю, наши команды не подготовились к таким ответственным матчам в еврокубках. Мне кажется, они не могут понять, что играть на международном турнире с любой командой мира нужно с высокой долей ответственности. «Зенит» сегодня не имеет права выступать так — проигрывать с крупным счeтом. Клуб — потенциальный чемпион России.

Возможно, команда в ответном матче приложит максимальные усилия и первый разгромный счeт нагонит. Но как будет дальше — это другой вопрос. Я всегда говорил, что Лодыгин хороший человек и футболист. Многие рассказывают, что у него замечательный характер. Но как вратарь такому экстра-клубу он не соответствует своим мастерством. Его появление на поле может быть вынужденной заменой в воротах, или тренер руководствовался какими-то личными мотивами.

Что касается выбранного Семаком состава на матч, то я уже ничему не удивляюсь. Что иностранный тренер, что наш россиянин или белорус — у каждого своe видение. Никто не хочет поставить плохой состав, чтобы проиграть и получить по башке. Никто на это не пойдeт. Значит, Семак доверяет тем, кого поставил на матч.

Пускай и дальше ставит Лодыгина и смотрит, вытащит он команду или нет. Обычно, когда вратарь пропускает мячи по своей вине и его повторно ставят, значит главный тренер в него настолько верит, что уже больше некуда», — сказал Кавазашвили.

Ответная встреча состоится 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.