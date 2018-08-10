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    Кавазашвили: «Лодыгин – хороший человек, но как вратарь не соответствует «Зениту»

    Бронзовый призер ЧМ-1966 в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о матче «Динамо» Минск – «Зенит» (4:0, 3-й тур квалификации Лиги Европы, первый матч).

    «Думаю, наши команды не подготовились к таким ответственным матчам в еврокубках. Мне кажется, они не могут понять, что играть на международном турнире с любой командой мира нужно с высокой долей ответственности. «Зенит» сегодня не имеет права выступать так — проигрывать с крупным счeтом. Клуб — потенциальный чемпион России.

    Возможно, команда в ответном матче приложит максимальные усилия и первый разгромный счeт нагонит. Но как будет дальше — это другой вопрос. Я всегда говорил, что Лодыгин хороший человек и футболист. Многие рассказывают, что у него замечательный характер. Но как вратарь такому экстра-клубу он не соответствует своим мастерством. Его появление на поле может быть вынужденной заменой в воротах, или тренер руководствовался какими-то личными мотивами.

    Что касается выбранного Семаком состава на матч, то я уже ничему не удивляюсь. Что иностранный тренер, что наш россиянин или белорус — у каждого своe видение. Никто не хочет поставить плохой состав, чтобы проиграть и получить по башке. Никто на это не пойдeт. Значит, Семак доверяет тем, кого поставил на матч.

    Пускай и дальше ставит Лодыгина и смотрит, вытащит он команду или нет. Обычно, когда вратарь пропускает мячи по своей вине и его повторно ставят, значит главный тренер в него настолько верит, что уже больше некуда», — сказал Кавазашвили.

    Ответная встреча состоится 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2018 13:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 17:13

      С Лодыгиным все ясно! Не ясно с Семаком! Разве не он готовил команду в предсезонке? Вчера вся команда была "помойкой", а не один Лодыгин и тренер возглавлял всю эту шушеру которую выпустил!!! С Семака в первую очередь надо спрашивать!!!

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 августа 2018, 14:08

      Лодыгин окончательно похоронил свою карьеру

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 13:56

      К человеческим качествам претензий нет и при чем здесь это...А в игре он ЛОДЫРИУС...

      3
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