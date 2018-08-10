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    14 россиян задержано во время матча «Динамо» и «Зенита» в Минске

    Во время проведения матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Минске встречались местное «Динамо» и «Зенита», было задержано 16 человек, среди которых 14 россиян, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

    Всего на стадионе присутствовала 21 тысяча зрителей, в том числе 2300 фанатов «Зенита».

    В отношении задержанных составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. 11 протоколов составлены по статье «Мелкое хулиганство», 5 – по статье «Распитие алкогольных, напитков или пива... в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2018 10:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67324

      portero 10 августа 2018, 12:59

      петарды жгли - мелкое хулиганство ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 10 августа 2018, 12:22

      Болелы из Питера показали себя тупым быдлом. Надеюсь и верю, что все таки большая часть таковыми не является...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Леший88 10 августа 2018, 14:24

      Бакланы другими не могут быть по определению

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2018, 12:03

      "или на работе в состоянии опьянения" - не, ну белорусов то понять можно, там то праздник, можно за такое стопочку и грохнуть))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 10 августа 2018, 11:28

      Культурная столица Питер)) ну ну! Неадекваты,

      -2
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 августа 2018, 10:34

      Нужно прекращать эти выходки в корне!!Подонки позорят русский народ!!

      5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 августа 2018, 10:32

      Что это было?Семак вроде не пропукает больше одного

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2018, 10:25

      Побуянили болелы Зени...обидно ведь так просрать игру......

      2
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