14 россиян задержано во время матча «Динамо» и «Зенита» в Минске

Во время проведения матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Минске встречались местное «Динамо» и «Зенита», было задержано 16 человек, среди которых 14 россиян, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Всего на стадионе присутствовала 21 тысяча зрителей, в том числе 2300 фанатов «Зенита».

В отношении задержанных составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. 11 протоколов составлены по статье «Мелкое хулиганство», 5 – по статье «Распитие алкогольных, напитков или пива... в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

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