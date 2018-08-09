Иванович: «Динамо» заслужило победу. Для нас результат хороший, учитывая, как мы играли»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Динамо» заслужило эту победу. Результат еще хороший для нас, учитывая, как мы играли сегодня.

Есть много причин, но не будем это обсуждать. Надо поднимать голову, через три дня у нас очень важная игра, надо готовиться к этой встрече. Так, как сегодня, не надо играть.

Чудеса случаются в футболе. Не так часто, но бывают. Конечно, мы должны надеяться и сделать все. После такой игры очень тяжело что-то говорить, но мы должны бороться до конца. Будем это делать.

Единственный позитив сегодня – наши болельщики. Это очень большой плюс сегодня. Жалко, что они не смогут помочь нам в домашней игре.

Мы постараемся, чтобы они были довольны, потому что это было позорно для всех нас сегодня.

Атмосфера была хорошая, спортивная – все было нормально. Мы такую и ожидали. Когда играет «Зенит», всегда горячая атмосфера», – сказал Иванович.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно