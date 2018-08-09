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    Иванович: «Динамо» заслужило победу. Для нас результат хороший, учитывая, как мы играли»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Динамо» заслужило эту победу. Результат еще хороший для нас, учитывая, как мы играли сегодня.

    Есть много причин, но не будем это обсуждать. Надо поднимать голову, через три дня у нас очень важная игра, надо готовиться к этой встрече. Так, как сегодня, не надо играть.

    Чудеса случаются в футболе. Не так часто, но бывают. Конечно, мы должны надеяться и сделать все. После такой игры очень тяжело что-то говорить, но мы должны бороться до конца. Будем это делать.

    Единственный позитив сегодня – наши болельщики. Это очень большой плюс сегодня. Жалко, что они не смогут помочь нам в домашней игре.

    Мы постараемся, чтобы они были довольны, потому что это было позорно для всех нас сегодня.

    Атмосфера была хорошая, спортивная – все было нормально. Мы такую и ожидали. Когда играет «Зенит», всегда горячая атмосфера», – сказал Иванович.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 августа 2018, 09:06

      В гостях Динамо закроется и будите ворота грызть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 23:44

      Бано, если это хороший результат, то какой хреновый -- 0:7 ?

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