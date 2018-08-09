Лодыгин сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Динамо». Шатов, Дриусси и Ригони выйдут в атаке петербуржцев

Минское «Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич, Луиш Роша, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Ригони, Шатов, Дриусси.
Игра состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: УЕФА