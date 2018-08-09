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    Лодыгин сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Динамо». Шатов, Дриусси и Ригони выйдут в атаке петербуржцев

    Минское «Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич, Луиш Роша, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Ригони, Шатов, Дриусси.

    Игра состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: УЕФА

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    09.08.2018 18:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 10 августа 2018, 08:30

      ЛоДыркин)

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 августа 2018, 05:18

      СЫГРАЛ (

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 августа 2018, 00:21

      Лодыгин, ВОН ИЗ ФУТБОЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зенит - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 9 августа 2018, 19:51

      Атака у бело-голубых очень скоростная получается, надо ждать хороших скоростей от питерцев.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 19:25

      Семак решил здесь посмотреть в деле аргентинцев, Эрнани, Анюкова, возможно на замену выйдет Оздоев и Заболотный. По некоторым из них надо определяться. Кого в аренду, а кого, если получится продать.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 9 августа 2018, 20:47

      Продать из этого шлака никого не получится. Только аренды. Ну и вылет от минчан прилагается.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 9 августа 2018, 21:03

      "Эксперт", а до игры ты что писал ?... После 0:3 по первому тайму и тётя Клава будет аналитиком. "Обзырянились" по полной. Если Семак таким составом решил убедить митрофанушек, что "Зенит" нуждается в усилении, то получилось убедительно, а если проявил неуважение и недооценил соперника, не поставив в состав Лунёва, Нобоа, Смольникова, Ерохина, не взяв в Минск Дзюбу, Паредеса и Мака, то наказание неизбежно. Пусть теперь считают свои доходы, посещаемость, рейтинг,бюджет и прочую хрень, которая в футбол не играет...

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      Рейтинг: +30

      Felix111 9 августа 2018, 19:23

      вперед зенит!!!!

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 9 августа 2018, 19:19

      Удачи

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