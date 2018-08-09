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  • Лодыгин сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Динамо». Шатов, Дриусси и Ригони выйдут в атаке петербуржцев

Лодыгин сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Динамо». Шатов, Дриусси и Ригони выйдут в атаке петербуржцев

9 августа 2018, 18:38
16

Минское «Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич, Луиш Роша, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Ригони, Шатов, Дриусси.

Игра состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: УЕФА
Лига Европы Динамо Мн Зенит
Комментарии (16)
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Sergei26
1533831580
Удачи
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Felix111
1533831786
вперед зенит!!!!
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Рубик Докоян
1533831921
Семак решил здесь посмотреть в деле аргентинцев, Эрнани, Анюкова, возможно на замену выйдет Оздоев и Заболотный. По некоторым из них надо определяться. Кого в аренду, а кого, если получится продать.
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_-G-F-_
1533833470
Атака у бело-голубых очень скоростная получается, надо ждать хороших скоростей от питерцев.
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Правдоруб100
1533849674
Лодыгин, ВОН ИЗ ФУТБОЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зенит - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!
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Аид666
1533867490
СЫГРАЛ (
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spartak never die
1533879018
ЛоДыркин)
Ответить
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