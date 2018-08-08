«Аякс» отказался продавать де Лигта и де Йонга за общую сумму 115 миллионов

«Аякс» отклонил предложения по защитнику Матейсу де Лигту и хавбеку Френки де Йонгу, сообщает VI.

Согласно источнику, не названные клубы за игрока обороны предлагали 65 миллионов евро, а за полузащитника – 50. Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему де Лигту со стороны «Челси».

В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 39 играх амстердамского клуба, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. На счету 21-летнего де Йонга один гол и девять голевых пасов в 26 матчах всех турниров.

Оба игрока являются воспитанниками клубной академии.