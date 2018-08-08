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  • «Аякс» отказался продавать де Лигта и де Йонга за общую сумму 115 миллионов

«Аякс» отказался продавать де Лигта и де Йонга за общую сумму 115 миллионов

8 августа 2018, 12:43
2

«Аякс» отклонил предложения по защитнику Матейсу де Лигту и хавбеку Френки де Йонгу, сообщает VI.

Согласно источнику, не названные клубы за игрока обороны предлагали 65 миллионов евро, а за полузащитника – 50. Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему де Лигту со стороны «Челси».

В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 39 играх амстердамского клуба, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. На счету 21-летнего де Йонга один гол и девять голевых пасов в 26 матчах всех турниров.

Оба игрока являются воспитанниками клубной академии.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Аякс де Лигт Матейс де Йонг Френки
Комментарии (2)
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Cules2013
1533724547
Если это правда, то странно, что Аякс их не продал. У них такая же политика фарм-клуба для топов, что и у Монако или португальских клубов.
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alexis02lion
1533731700
Давайте больше за воспитанников академии, если свои плохо играют. А вообще там Барса долго их обхаживла, но Аякс не Бордо, отдаст честно и тому кто предложит достойную сумму.
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