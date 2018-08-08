«Аякс» отказался продавать де Лигта и де Йонга за общую сумму 115 миллионов

Давайте больше за воспитанников академии, если свои плохо играют. А вообще там Барса долго их обхаживла, но Аякс не Бордо, отдаст честно и тому кто предложит достойную сумму.
«Аякс» отклонил предложения по защитнику Матейсу де Лигту и хавбеку Френки де Йонгу, сообщает VI.
Согласно источнику, не названные клубы за игрока обороны предлагали 65 миллионов евро, а за полузащитника – 50. Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему де Лигту со стороны «Челси».
В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 39 играх амстердамского клуба, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. На счету 21-летнего де Йонга один гол и девять голевых пасов в 26 матчах всех турниров.
Оба игрока являются воспитанниками клубной академии.