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    Ребич – об интересе «МЮ»: «Рад слышать. Считаю, это заслуженно»

    Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Конечно же, я рад слышать и читать, сколько великих тренеров и клубов интересуются мной. Если честно, я считаю, что это заслуженно!

    Я отлично провел чемпионат мира и еще лучше – клубный сезон в «Айнтрахте». Я знаю, что есть конкретные предложения – мы постоянно поддерживаем связь с моим агентом.

    Я рад, что доказал: каждый может рассчитывать на меня. Но до закрытия трансферного окна еще много времени.

    Трансферные слухи? Для этих историй еще рано. Трансферное окно открыто еще почти месяц. Когда я переходил в «Фиорентину», на календаре было 29 августа, а трансфер в «Айнтрахт» был оформлен 31 августа.

    Большинство переходов осуществляются в последние дни трансферного окна – тогда моя ситуация будет яснее. Сейчас я игрок «Айнтрахта» и возвращаюсь к тренировкам со своей командой», – заявил Ребич.

    Трансферное окно в АПЛ закрывается 9-го августа.

    Источник: Goal.com

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    07.08.2018 11:16
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