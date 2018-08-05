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    Спаллетти: «Модрич в «Интере»? Я продолжаю мечтать об этом»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Луки Модрича в миланский клуб.

    «Модрич? Я продолжаю мечтать об этом вместе с фанатами. Вдобавок к этому клуб показал, что он последовательно работает на этим трансфером.

    Очевидно, что игрок с такими данными будет важным для нас. Трансферное окно все еще открыто несколько дней. Если Месси перейдет в последнюю минуту, я радостно приму его», – сказал Спаллетти.

    Лопетеги: «Модрич – игрок «Реала». Уверен, он и останется им»

    Источник: Football Italia

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    05.08.2018 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 21:50

      Лопетеги не хочет об этом и слушать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:47

      конечно кто же откажется от такого игрока, мечтай Лучано глядишь и сбудется)

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