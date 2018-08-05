Спаллетти: «Модрич в «Интере»? Я продолжаю мечтать об этом»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Луки Модрича в миланский клуб.

«Модрич? Я продолжаю мечтать об этом вместе с фанатами. Вдобавок к этому клуб показал, что он последовательно работает на этим трансфером.

Очевидно, что игрок с такими данными будет важным для нас. Трансферное окно все еще открыто несколько дней. Если Месси перейдет в последнюю минуту, я радостно приму его», – сказал Спаллетти.

Лопетеги: «Модрич – игрок «Реала». Уверен, он и останется им»