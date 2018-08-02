Моуринью: «Мне интересны пять игроков. Надеюсь, хотя бы один перейдет в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансферную кампанию клуба.

«Я бы хотел еще двух игроков, хотя я не думаю, что они появятся. Может, будет один, если это будет возможно.

Я отдал клубу список из пяти игроков, которые интересуют меня. Надеюсь, мы подпишем хотя бы одного.

Если этого не произойдет, то мы продолжим сражаться, работать и верить в тех футболистов, что у нас есть», – сказал Моуринью.

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