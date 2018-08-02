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    Моуринью: «Мне интересны пять игроков. Надеюсь, хотя бы один перейдет в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансферную кампанию клуба.

    «Я бы хотел еще двух игроков, хотя я не думаю, что они появятся. Может, будет один, если это будет возможно.

    Я отдал клубу список из пяти игроков, которые интересуют меня. Надеюсь, мы подпишем хотя бы одного.

    Если этого не произойдет, то мы продолжим сражаться, работать и верить в тех футболистов, что у нас есть», – сказал Моуринью.

    Marca: Моуринью просил «МЮ» купить Бэйла и Крооса, но игроки останутся в «Реале»

    Источник: Marca

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    02.08.2018 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 августа 2018, 01:27

      3 из них это бэйл кроос и варан? а то на них глаз уже давно. Иди вон мбаппе себе пробуй вытянуть из Парижа.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 августа 2018, 00:44

      Как уже достал этот переводчик со своими хотелками...Работай с тем,что есть!

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