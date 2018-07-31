Ковач: «Бавария» в очень хорошей форме. Мы вышли на новый уровень мастерства»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач положительно оценил турне команды по США. Немцы уступили «Ювентусу» (0:2) и «Манчестер Сити» (2:3) в рамках товарищеских матчей.

«Несмотря на поражения, я положительно оцениваю итоги турне. Что касается физической подготовки, то мы в очень хорошей форме.

Мы очень хорошо использовали эти дни и смогли выйти на новый уровень в плане физической подготовки и футбольного мастерства.

Во время движения назад мы допускали слишком много индивидуальных ошибок. Это приводило к созданию опасных моментов у наших ворот. Мы должны над этим работать.

При этом было много и положительных моментов. Когда вся команда соберется, у нас будет совершенно другой уровень боеспособности», – сказал Ковач.

Первый официальный матч сезона «Бавария» проведет 12 августа за Суперкубок Германии против «Айнтрахта».