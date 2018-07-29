МКЧ. «Ливерпуль» разгромил «МЮ», Шакири забил первый гол за мерсисайдцев 

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Международного кубка чемпионов со счетом 4:1.

Четвертый гол в составе мерсисайдцев забил полузащитник Джердан Шакири на 74-й минуте встречи. Это первый гол швейцарца в составе «Ливерпуля», он перешел в команду в межсезонье.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане (с пенальти), 28; 1:1 – Перейра, 31; 1:2 – Старридж, 66; 1:3 – Оджо (с пенальти), 74; 1:4 – Шакири, 82.