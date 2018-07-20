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    «Локомотив» не отпустил Медведева в аренду. В прошлом сезоне вратарь провел всего два матча

    «Локомотив» отказался отдать в аренду голкипера Никиту Медведева, несмотря на наличие предложений. Об этом сообщил агент 23-летнего футболиста Андрей Талаев.

    «У Медведева было два предложения об аренде от российских клубов верхней части турнирной таблицы РФПЛ, однако «Локомотив» футболиста в аренду не отпустил.

    Руководство аргументировало это тем, что «Локомотив» рассчитывает на игрока», – сказал Талаев.

    Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в июле прошлого года. В сезоне-2017/18 он провел за московскую команду всего два матча (в Кубке России и Лиге Европы), в которых пропустил пять голов.

    Источник: Sport24

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    20.07.2018 17:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2018, 20:58

      Медведев талантливый голкипер...в Ростове он раскрылся, а в Локо он потерялся и будет логичным дать ему возможность выступать основным вратарем в других клубах РФПЛ..

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 20:54

      Как он играл в Ростове! А сейчас почти не появляется в составе. Для любого игрока важна практика и сидением в запасе ничего хорошего не получится. Конечно для него самого лучше всего будет аренда, но тут уж надо договариваться с руководством Локомотива.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:33

      ну и зря. еще просидит а потом вообще никому не нужен будет. аренда самый нормальный вариант в его случае.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июля 2018, 18:26

      в прошлом сезоне видимо тоже расчитывали, будет гильерме подменять

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 июля 2018, 17:45

      Только если он будет кого в Европе играть Гиля, а он в чемпе. Иного смысла оставаться нет. И пусть тогда ставит такое условие. Тула наверно предлагала, но уже нашли хорошего кипера, а кто второй вопрос - там и Краснодар мог быть.

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      Рейтинг: +545

      T_REX 20 июля 2018, 17:44

      Спартак, сам Локо, Зенит, ЦСКА и Краснодар вот вверх таблицы, а дальше идет середина, а еще дальше аутсайдеры, каков игрок, 2 игры и -5, таков и тупой агент, который думать, а тем более излагать мысли не может

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > T_REX 20 июля 2018, 17:48

      Уфа и Тула по ходу тоже верх, если условно делить таблицу, а то ещё и Динамо как раз № 8. Тула взяла нигматуллина и им уже он не нужен, в Уфе есть лидер в воротах на долго. Только Краснодару такое надо по ходу, но не отпустили.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 июля 2018, 17:34

      Конечно, Локо понять можно - им нужна подстраховка на случай травмы Гильерме, но и Медведев тоже может на скамейке затухнуть. У нас так многие вратари начинали по сути свою карьеру после 25-27 лет, когда слезали с лавок и переходили в другие клубы.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > WhiteEgon 20 июля 2018, 19:16

      в прошлом сезоне Коченков подменял Гилю, и неплохо. Он, кстати, контракт на год продлил. Так что отказ Медведеву в аренде выглядит странно.

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