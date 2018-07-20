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  • «Локомотив» не отпустил Медведева в аренду. В прошлом сезоне вратарь провел всего два матча

«Локомотив» не отпустил Медведева в аренду. В прошлом сезоне вратарь провел всего два матча

20 июля 2018, 17:22
9

«Локомотив» отказался отдать в аренду голкипера Никиту Медведева, несмотря на наличие предложений. Об этом сообщил агент 23-летнего футболиста Андрей Талаев.

«У Медведева было два предложения об аренде от российских клубов верхней части турнирной таблицы РФПЛ, однако «Локомотив» футболиста в аренду не отпустил.

Руководство аргументировало это тем, что «Локомотив» рассчитывает на игрока», – сказал Талаев.

Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в июле прошлого года. В сезоне-2017/18 он провел за московскую команду всего два матча (в Кубке России и Лиге Европы), в которых пропустил пять голов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Медведев Никита
Комментарии (9)
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WhiteEgon
1532097252
Конечно, Локо понять можно - им нужна подстраховка на случай травмы Гильерме, но и Медведев тоже может на скамейке затухнуть. У нас так многие вратари начинали по сути свою карьеру после 25-27 лет, когда слезали с лавок и переходили в другие клубы.
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T_REX
1532097893
Спартак, сам Локо, Зенит, ЦСКА и Краснодар вот вверх таблицы, а дальше идет середина, а еще дальше аутсайдеры, каков игрок, 2 игры и -5, таков и тупой агент, который думать, а тем более излагать мысли не может
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alexis02lion
1532097932
Только если он будет кого в Европе играть Гиля, а он в чемпе. Иного смысла оставаться нет. И пусть тогда ставит такое условие. Тула наверно предлагала, но уже нашли хорошего кипера, а кто второй вопрос - там и Краснодар мог быть.
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Asbjorn
1532100404
в прошлом сезоне видимо тоже расчитывали, будет гильерме подменять
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OfaZavr
1532104413
ну и зря. еще просидит а потом вообще никому не нужен будет. аренда самый нормальный вариант в его случае.
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zigbert
1532109297
Как он играл в Ростове! А сейчас почти не появляется в составе. Для любого игрока важна практика и сидением в запасе ничего хорошего не получится. Конечно для него самого лучше всего будет аренда, но тут уж надо договариваться с руководством Локомотива.
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a-rakhmatov
1532109506
Медведев талантливый голкипер...в Ростове он раскрылся, а в Локо он потерялся и будет логичным дать ему возможность выступать основным вратарем в других клубах РФПЛ..
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