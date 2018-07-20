«Локомотив» не отпустил Медведева в аренду. В прошлом сезоне вратарь провел всего два матча

Медведев талантливый голкипер...в Ростове он раскрылся, а в Локо он потерялся и будет логичным дать ему возможность выступать основным вратарем в других клубах РФПЛ..
«Локомотив» отказался отдать в аренду голкипера Никиту Медведева, несмотря на наличие предложений. Об этом сообщил агент 23-летнего футболиста Андрей Талаев.
«У Медведева было два предложения об аренде от российских клубов верхней части турнирной таблицы РФПЛ, однако «Локомотив» футболиста в аренду не отпустил.
Руководство аргументировало это тем, что «Локомотив» рассчитывает на игрока», – сказал Талаев.
Медведев перешел в «Локомотив» из «Ростова» в июле прошлого года. В сезоне-2017/18 он провел за московскую команду всего два матча (в Кубке России и Лиге Европы), в которых пропустил пять голов.