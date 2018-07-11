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    «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management

    Из-за сложной финансовой ситуации «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management.

    Китайский бизнесмен Ли Йонхонг не смог вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана». Это стало причиной того, что контроль над клубом получила компания из США.

    В ближайшее время американцы хотят вложить в клуб дополнительные 50 миллионов евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».

    Итальянский клуб ранее был отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2018 09:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 июля 2018, 14:35

      Пошла девчонка по рукам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 11 июля 2018, 13:16

      Европа идёт на дно;) Спасибо американцем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:51

      Хочется надеяться что такой клуб как Милан сможет выйти из этой сложной ситуации.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2018, 11:48

      бедный некогда богатый клуб

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 11:19

      "Милан" и его владельцы решили в данной ситуации захеджироваться. Финансовое положение клуба к этому их сподвигнуло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 11:00

      непростые времена для Милан уж больно на долго задержались, вернуть былое величие будет непросто.

      5
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июля 2018, 10:14

      ФК Милан долгое время был любимцем фортуны. Но фортуна дама капризная. Может ещё повернётся передом.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 июля 2018, 10:04

      Бесславно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 июля 2018, 09:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пошла по рукам миланская профурсетка)
      Не надо было судей подкупать так много)

      -5
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 11 июля 2018, 09:21

      Амеры деньгами сорить не станут, всё будут делать прагматично и рационально... Как только товар наберёт стоимость, его продадут... Непростые времена ожидают титулованный клуб...

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