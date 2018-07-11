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  • «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management

«Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management

11 июля 2018, 09:04
14

Из-за сложной финансовой ситуации «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management.

Китайский бизнесмен Ли Йонхонг не смог вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана». Это стало причиной того, что контроль над клубом получила компания из США.

В ближайшее время американцы хотят вложить в клуб дополнительные 50 миллионов евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».

Итальянский клуб ранее был отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан
Комментарии (14)
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84aivengo
1531289459
что стало с великим клубом ? гуляет по рукам практически....
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insider_retro
1531290105
Амеры деньгами сорить не станут, всё будут делать прагматично и рационально... Как только товар наберёт стоимость, его продадут... Непростые времена ожидают титулованный клуб...
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Sterh
1531291522
Пошла по рукам миланская профурсетка) Не надо было судей подкупать так много)
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ItalianFootball
1531292646
Бесславно.
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Mazzola
1531293277
ФК Милан долгое время был любимцем фортуны. Но фортуна дама капризная. Может ещё повернётся передом.
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OfaZavr
1531296032
непростые времена для Милан уж больно на долго задержались, вернуть былое величие будет непросто.
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Рубик Докоян
1531297195
"Милан" и его владельцы решили в данной ситуации захеджироваться. Финансовое положение клуба к этому их сподвигнуло.
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Garrincha58
1531298902
бедный некогда богатый клуб
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zigbert
1531299098
Хочется надеяться что такой клуб как Милан сможет выйти из этой сложной ситуации.
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TRELL
1531304160
Европа идёт на дно;) Спасибо американцем...
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