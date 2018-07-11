Из-за сложной финансовой ситуации «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management.

Китайский бизнесмен Ли Йонхонг не смог вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана». Это стало причиной того, что контроль над клубом получила компания из США.

В ближайшее время американцы хотят вложить в клуб дополнительные 50 миллионов евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».

Итальянский клуб ранее был отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.