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    ЧМ-2018. Франция победила Уругвай и вышла в полуфинал

    Уругвай проиграл Франции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

    Голами у французов отметились защитник Рафаэль Варан и нападающий Антуан Гризманн. В моменте со вторым голом результативную ошибку совершил голкипер уругвайцев Фернандо Муслера, не сумевший удержать мяч.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

    Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варан, 40; 0:2 – Гризманн, 61.

    Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.

    Предупреждения: Бентанкур, 38; Родригес, 69 – Эрнандес, 33; Мбаппе, 69.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 18:52
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 09:53

      Заслуженная победа сборной Франции. Великолепны были Гризманн ,Мбаппе. В обороне не плохо сыграл восходящая звезда Франции ,Павар. В воротах надежен был Льорис. У уругвайцев ощущалась нехватка Кавани.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 6 июля 2018, 20:42

      я не понимаю, почему классный скоростной игрок был приклеен к Мбаппе(((( считаю, что из Лаксальта получился бы крутой нападающий...может так и будет когда-нибудь)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 июля 2018, 20:29

      Хороши сыграли, справедливо вышли в полуфинал..

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:23

      уругвайцы ничего особенного не показали а французы использовали свои моменты и ошибки соперника, ожидал конечно большего от Уругвая.

      3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июля 2018, 19:45

      Уругвай...Не проснулись что ли(
      Суарес и Годин одни на эмоциях были, остальные как на товарняк вышли...
      Кавани очень жаль :(
      Уругвай...столь брака...ты ли это?

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > dddolphin 6 июля 2018, 20:35

      еще Лаксальт - не дал Мбаппе ни одного шанса...ну почти ни одного

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Мария Мария 6 июля 2018, 20:40

      Да, точно! Спасибо за поправку)

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 июля 2018, 19:44

      К сожалению, Уругвай сыграл вдвое ниже своих возможностей. И даже без Кавани вдвое ниже. Матч проигран психологически. Первый гол надломил, второй сломал. Ничего похожего, что показали Бельгия против Японии и Колумбия против Англии, когда отыгрывались, не было. Свалились на хаос, швыряясь мячом туда-сюда. Жаль. Именно потому, что по возможностям своим - могли и до финала дойти.

      5
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > exreporter 6 июля 2018, 20:36

      могли выиграть...могли стать чемпионами...а теперь домой, но все равно некоторые молодечики...Каванни тот же)))

      1
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      Рейтинг: +40

      2013 6 июля 2018, 19:40

      Победа Франции абсолютно заслуженна.
      Но идиотская выходка Мбаппе оставила очень неприятный отпечаток.
      Он - Талантище! Играет в одной из сильнейших сборных мира. Абсолютно не исключено, что в сборной - чемпионе мира 2018.
      И вдруг такая низость и глупость... Понять трудно.
      За подлость и низость надо давать красные карточки. А после просмотра матча по записи, дисквалифицировать "артиста" на год.

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > 2013 6 июля 2018, 19:46

      Про Мбаппе: "С кем поведешься, того и наберешься" © Русская народная поговорка.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > 2013 6 июля 2018, 20:43

      ну может его достал Лаксальт своим вниманием, он то думал что позвездит на этом матче, а звездил в итоге Гризманн.....хотя, че та мне кажется Мбаппе - противный как человек

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 июля 2018, 19:33

      Жаль! Но Франция объективно сильнее! Что покажет Бельгия? Чемпионат становится похожим на детектив!

      7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 июля 2018, 19:26

      выиграли по делу - теперь Бельгия в перед

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2018, 19:25

      Уругвай – Франция 0:2 (0:1)
      Отсутствие у уругвайцев травмированного Кавани сказалось и на качестве их игры, и на результате. Особенно это сказалось на игре уругвайцев в атаке, которая откровенно не получилась.
      Первый тайм сборная Уругвая держалась, плотно прикрывая зоны при атаках французов, а против Мбаппе индивидуально играл Лаксальт, но на 40 минуте Гризманн со штрафного ювелирно точно подал мяч на голову защитника французов Варана и тот открыл счёт в матче. Ровно через три минуты у уругвайцев получился аналогичный момент. Тоже навес со штрафного, Касерес головой отлично пробил в дальний от вратаря угол, но Льорис, вытянувшись в струнку, мяч достал. Этот сейв был просто спасением ворот французов, иначе бы на перерыв команды отправились со счётом 1:1. Голевых моментов у команд в первом тайме больше не было.
      Во втором тайме у уругвайцев в атаках по-прежнему почти ничего не получалось, а тут ещё и ошибка на 61 минуте вратаря Муслеры, выпустившего из рук мяч после дальнего удара Гризманна. При повторе отчётливо видно, что мяч летит достаточно сильно и по замысловатой траектории, но на таком уровне вратарь просто обязан такие мячи брать. Особенно тогда, когда мяч летит прямо в него.
      Итог: 2:0 в пользу французов, которые подтвердили своё право быть в четвёрке сильнейших.

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