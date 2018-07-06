ЧМ-2018. Франция победила Уругвай и вышла в полуфинал

Уругвай проиграл Франции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

Голами у французов отметились защитник Рафаэль Варан и нападающий Антуан Гризманн. В моменте со вторым голом результативную ошибку совершил голкипер уругвайцев Фернандо Муслера, не сумевший удержать мяч.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варан, 40; 0:2 – Гризманн, 61.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.

Предупреждения: Бентанкур, 38; Родригес, 69 – Эрнандес, 33; Мбаппе, 69.

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