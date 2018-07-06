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ЧМ-2018. Франция победила Уругвай и вышла в полуфинал

6 июля 2018, 18:52
39

Уругвай проиграл Франции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

Голами у французов отметились защитник Рафаэль Варан и нападающий Антуан Гризманн. В моменте со вторым голом результативную ошибку совершил голкипер уругвайцев Фернандо Муслера, не сумевший удержать мяч.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варан, 40; 0:2 – Гризманн, 61.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.

Предупреждения: Бентанкур, 38; Родригес, 69 – Эрнандес, 33; Мбаппе, 69.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уругвай Франция
Комментарии (39)
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VVM1964
1530892604
Мои поздравления всем , кто болел за Францию , лично я им отдавал предпочтение , смущает в этой сборной только одно , если не знать географии , то не понятно с какого континента эта команда - Европа или Африка - но это совсем другая история . )))))
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Project Бабангида
1530892722
всё по делу! но всё равно уругвайскому деду респект
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МВС
1530892960
Матч,увы,полностью оправдал ожидания.Уругвай совершенно не имеет представления как атаковать.У Франции на этом чемпионате серьезные игры начинаются с полуфинала.
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Бриг
1530893153
Мбаппе - симулянт и провокатор. Разочаровал
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21082014
1530893155
есть немалая уверенность в том,что эта встреча-самая невзрачная из всех ,что состоятся на этой стадии.
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Marley Bob
1530893453
единственная неожиданность матча-инцидент с Мбаппе.
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Рубик Докоян
1530893976
К сожалению вирус наигранного плохого артистизма поразил многих талантливых футболистов. Можно уже рекомендовать в труппу театра мимики и жеста. Пора уже применять к такого рода "футболистам-артистам" самое пристальное внимание и наказывать карточками, если им не нужны аплодисменты зрителей.
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oyabun
1530894028
Насколько все же повлияла на игру Уругвая потеря Кавани. Получилась очень предсказуемо-скучная, простая победа франков.
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батог
1530894838
Жаль! Но Франция объективно сильнее! Что покажет Бельгия? Чемпионат становится похожим на детектив!
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exreporter
1530895495
К сожалению, Уругвай сыграл вдвое ниже своих возможностей. И даже без Кавани вдвое ниже. Матч проигран психологически. Первый гол надломил, второй сломал. Ничего похожего, что показали Бельгия против Японии и Колумбия против Англии, когда отыгрывались, не было. Свалились на хаос, швыряясь мячом туда-сюда. Жаль. Именно потому, что по возможностям своим - могли и до финала дойти.
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