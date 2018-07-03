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    «Бавария», «Боруссия» и «РБ Лейпциг» хотят приобрести защитника Павара, забившего гол Аргентине на ЧМ-2018

    Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, в услугах защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамина Павара заинтересованы несколько клубов Бундеслиги – «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Тем не менее красно-белые не планируют расставаться с 22-летним игроком.

    «Мы не отпустим Павара в это окно даже за 50 миллионов евро. Мы хотим сохранить его и собираемся сделать все, чтобы он остался с нами еще на один год. Впрочем, посмотрим, что случится в ближайшие недели или месяцы», – сказал спортивный директор «Штутгарта» Михаэль Решке.

    В прошлом сезоне Павар провел 36 матчей и забил один гол. Также он отличился забитым мячом во встрече 1/8 финала ЧМ-2018 Франция – Аргентина (4:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 16:39
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