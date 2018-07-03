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    Пепе: «Теперь буду поддерживать на ЧМ-2018 Бразилию»

    Защитник «Бешикташа» и сборной Португалии Пепе сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018.

    «Я считаю себя португальцем в большей степени, чем бразильцем, но теперь буду поддерживать именно Бразилию. Некоторые члены моей семьи ждут, когда Бразилия станет шестикратным чемпионом мира, как и я.

    Целью Португалии был выход в следующий раунд, но мы не уделили внимания деталям, за что и поплатились в итоге. Уругвай сыграл в наш собственный футбол и отправил нас домой, – цитирует Пепе A Bola.

    В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Португалия уступила Уругваю со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 10:56
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