Пепе: «Теперь буду поддерживать на ЧМ-2018 Бразилию»

Защитник «Бешикташа» и сборной Португалии Пепе сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018.

«Я считаю себя португальцем в большей степени, чем бразильцем, но теперь буду поддерживать именно Бразилию. Некоторые члены моей семьи ждут, когда Бразилия станет шестикратным чемпионом мира, как и я.

Целью Португалии был выход в следующий раунд, но мы не уделили внимания деталям, за что и поплатились в итоге. Уругвай сыграл в наш собственный футбол и отправил нас домой, – цитирует Пепе A Bola.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Португалия уступила Уругваю со счетом 1:2.