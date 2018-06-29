«Спартак» отдал Самбу в аренду «Мускрону»

Полузащитник «Спартака» Идриса Самбу продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Следующий сезон 20-летний португалец проведет в клубе «Мускрон» на правах аренды. Договор предусматривает опцию выкупа игрока.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии «Мускрон» занял 14-е место в турнирной таблице. Самбу выступал за «Спартак-2» и молодежную команду красно-белых.

Португалец перешел в столичный клуб полтора года назад из «Порту» за 1 миллион евро.