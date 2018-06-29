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«Спартак» отдал Самбу в аренду «Мускрону»

29 июня 2018, 09:07
10

Полузащитник «Спартака» Идриса Самбу продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Следующий сезон 20-летний португалец проведет в клубе «Мускрон» на правах аренды. Договор предусматривает опцию выкупа игрока.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии «Мускрон» занял 14-е место в турнирной таблице. Самбу выступал за «Спартак-2» и молодежную команду красно-белых.

Португалец перешел в столичный клуб полтора года назад из «Порту» за 1 миллион евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бельгия. Плей-офф Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Самбу Идриса
Комментарии (10)
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Старикан
1530252508
Как-то не очень он отбил в Спартаке этот миллиончик...
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Shak71
1530254333
Удачи, Идрису желаю! Играй, доказывай и возвращайся, надеюсь ближе к основе)
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Геннадий Бирюков
1530255627
Удачи!Чемпионат Бельгии очень не плох!
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Igor Belousov
1530256488
своих надо растить
Ответить
kaop92
1530257753
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1530259363
правильно, пусть набирается опыта на серьезном уровне, проявит себя а там глядишь и за нашу основу дебютирует.
Ответить
Мары
1530274766
Вот так и делаются деньги. Купили за лям, а денег со временем наварят раз в пять больше. И содержание отобьётся и трансфер.
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zigbert
1530277398
Если игрок не попадает в основной состав, то надо искать варианты связанные с арендой игрока.
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