Форму «Аталанты» на сезон-2018/19 презентовали модели 

«Аталанта» презентовала новый комплект формы на сезон-2018/19. Презентацию провели не футболисты команды, а приглашенные модели.

В минувшем сезоне клуб из Бергамо занял седьмую строчку в турнирной таблице. В следующем сезоне «Аталанта» сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

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