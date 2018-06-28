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Форму «Аталанты» на сезон-2018/19 презентовали модели 

28 июня 2018, 22:23
11

«Аталанта» презентовала новый комплект формы на сезон-2018/19. Презентацию провели не футболисты команды, а приглашенные модели.

В минувшем сезоне клуб из Бергамо занял седьмую строчку в турнирной таблице. В следующем сезоне «Аталанта» сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

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Источник: ФК «Аталанта»
Италия. Серия А Аталанта
Комментарии (11)
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Тольятти763
1530214134
Шикарно
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lavipas
1530214726
Красивые формы у аталанты
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1530214757
Отличная идея, прямо глаз радует)
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fabio_c
1530215445
ня ^_^
Ответить
AHTUNGBOL
1530216341
Неплохо конечно, но лучше бы представили форму на девушках при помощи бодиарта..)))
Ответить
ВикторВВ
1530216686
Футболисты закончились, не выловишь, на пляжах все)) Хорошая идея боссов Аталанты!
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Жёлто-синий
1530221512
Отлично
Ответить
Nerlinger
1530222885
А чёрно- синий вариант???
Ответить
Sola
1530238346
Хорошо, что на фотографиях девушки в обычных футболках и шортах, а не полуголые в микроскопических топиках и трусах, как это бывало раньше. Наконец-то уважительное отношение к женщинам (насколько это возможно в сексистской Италии).
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Cules2013
1530249386
Форма хорошая и девушки красивые. Молодцы. И да, никаких намёков, всё прилично. Ну а Аталанта классно проявила себя в прошлом розыгрыше ЛЕ, удачи в текущем! Приятно смотреть на то, как игроки стараются, играют за престиж. А то многие уже зажрались, им только ЛЧ подавай, так чтобы сразу плей-офф)
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