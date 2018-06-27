Спортдиректор «Ромы»: «У нас нет предложений по Алисону»

Руководство «Ромы» на данный момент не имеет ни одного официального предложение по трансферу голкипера Алисона.

«На данный момент у нас нет предложений по Алисону. Все, о чем я думаю – когда закончится чемпионат мира. Но надеюсь, для Бразилии он продлится как можно дольше. Потом Алисон сможет отдохнуть и приехать сюда, чтобы тренироваться со своими одноклубниками.

Я хочу прояснить: сейчас никаких предложений нет. Реальность именно такова, а я должен работать с реальностью», – заявил спортивный директор «Ромы» Мончи.

Ранее сообщалось, что в услугах Алисона заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал».